В Румынии ночью 18 ноября 2026 года произошло сильнейшее землетрясение за последние годы. По разным данным, его магнитуда была от 5,3 до 5,7. Толчки были ощутимы далеко за пределами сейсмоактивной зоны Вранча, в частности, в ряде украинских регионов, а также в Молдове.

Не каждую ночь украинцы просыпаются от подземных толчков, поэтому сейчас актуален вопрос, а что вообще нужно делать во время землетрясения.

Что делать при землетрясении в доме

Если землетрясение застало во время пребывания в доме, специалисты Госслужбы по чрезвычайным ситуациям советуют следующее:

спрятаться под крепким столом, находиться как можно ближе к главным стенам или колоннам, можно встать в проем внутренних дверей, так как внутренние стены, потолки и люстры могут обвалиться/упасть;

отойти на безопасное расстояние от окон и электроприборов;

потушить любой источник огня в помещении;

покинуть дом после первой серии толчков, не забыв перекрыть краны и отключить газ и свет;

покидать дом только спиной к стене, так же спускаться по лестнице;

в случае нахождения на 1-2 этажах — максимально быстро покинуть дом и отойти на открытое место;

выше 2-го этажа – сразу покинуть угловые комнаты;

не выходить на балконы;

не пользоваться лифтом;

не зажигать в помещении спички из-за возможной утечки газа.

Что делать при землетрясении на улице

отойти подальше от высоких зданий и сооружений, линий электропередач, а также мостов;

избегать предметов, которые могут появиться на дороге — провода под напряжением, битые стекла, различные обломки и т.п.;

не приближаться к стенам, которые могут обрушиться;

не прятаться от землетрясения у водоемов и плотин;

обходить по возможности узкие улицы.

Что делать, если при землетрясении оказался под обломками

Спасатели советуют пытаться овладеть собой и глубоко дышать. Не забывать в момент сильного страха, что человек может продержаться без воды и еды достаточно долго, если не тратить энергию зря.

После того, как удастся немного успокоиться, следует поискать предметы, которыми можно подать спасателям звуковой или световой сигнал.

Однако не стоит зажигать спички или свечи, если воздуха и так не хватает.

Если есть узкая лазейка, через которую можно вылезть, необходимо двигаться сквозь нее ногами вперед, расслабив мышцы.

Теперь ты знаешь, как действовать при землетрясении. Первое правило — стараться не паниковать и быстро покинуть самые опасные места.

Ранее мы сообщали о землетрясении в Полтавской области — какой силы были подземные толчки.

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