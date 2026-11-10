Было ли землетрясение в Украине 10 ноября 2026: что известно на данный момент

В ночь на 10 ноября жители ряда украинских городов сообщили о сильных подземных толчках, которые они почувствовали, находясь дома. Пользователи социальных сетей и мессенджеров начали говорить о возможном землетрясении в Украине, поскольку в их домах из-за вибраций двигалась мебель и были сообщения, в частности, о повреждении штукатурки.

В нашем материале рассказываем, что известно о толчках 10 ноября 2026 и подтвердили ли сейсмологи землетрясение в Украине сегодня ночью.

Было ли землетрясение в Украине сегодня

О подземных толчках сегодня, 10 ноября, сообщали из разных регионов Украины, в основном из центральных и северных — Киев, Житомир, Винница, Днепр и т.д.

В соцсетях и Telegram-каналах обнародовали информацию о звуках сильных взрывов и ощущениях подземных толчков.

Между тем на портале Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра (EMSC) появилась информация о сейсмическом событии на украинской территории, однако нет никаких данных, которые охарактеризовали бы возможное землетрясение — не указаны ни магнитуда, ни координаты, также нет данных о глубине толчков и расстоянии.

При этом в разделе Свидетельства остались сообщения от жителей разных городов Украины о движении мебели и ощущении вибраций, при этом в своих сообщениях комментаторы фиксируют также звуки взрывов, которые раздались без объявления воздушной тревоги.

Отметим, что EMSC управляет системой для быстрого сбора и распространения параметров землетрясений, используя данные от сейсмологических институтов и непосредственно очевидцев землетрясений.

Тем временем Геологическая служба США (USGS) не располагает никакой информацией о землетрясении в Украине 10 ноября.

Следовательно, сейсмологи не подтверждают возникновение землетрясения на части украинской территории в ночь на вторник.

Главный центр специального контроля зафиксировал подземные толчки 10 ноября только в Черновицкой области и это уже произошло утром, в 09:29. Других актуальных сообщений там нет.

Также отсутствует официальная информация о возможных последствиях боевых действий, взрывах, детонации и т.д., которые могли бы повлечь за собой подземные толчки на такой большой территории.

Возможно ли землетрясение в Украине

Землетрясения в Украине возможны в районе Карпат и прилегающих к горам территорий, а также в районе юга Крыма. Сильные землетрясения в зоне Вранча (Румыния) могут ощущаться в Одесской и Николаевской областях и частично в северо-восточных регионах Украины.

Ранее мы сообщали о землетрясении в Полтавской области — какой силы были подземные толчки.

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