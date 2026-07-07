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В Полтавской области зафиксировали землетрясение: какой силы были подземные толчки

Юлия Хоменко, редактор сайта 07 июля 2026, 11:00 2 мин.
Жителей Полтавщины призвали сообщить о землетрясении: что известно
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