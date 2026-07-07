В Полтавской области зафиксировали землетрясение: какой силы были подземные толчки

Утром 7 июля на территории Полтавской области зафиксировали землетрясение. Подземные толчки зарегистрировали в Миргородском районе, однако их сила была незначительной.

Где произошло землетрясение в Полтавской области

По данным Главного центра специального контроля, сейсмическое событие зафиксировали в 05:26 на территории Лохвицкой территориальной общины Миргородского района.

Очаг землетрясения находился на глубине 7 километров. Его координаты составили 50,33° северной широты и 33,20° восточной долготы.

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Какой силы было землетрясение

Магнитуда подземных толчков составила 2,6 по шкале Рихтера. Землетрясения такой интенсивности считаются слабыми и, как правило, не ощущаются большинством людей.

В то же время специалисты Главного центра специального контроля призывают жителей региона, которые могли почувствовать колебания земной поверхности, сообщить о своих наблюдениях. Такие отзывы помогают уточнять характеристики сейсмических событий и совершенствовать мониторинг.

Подобные слабые землетрясения периодически регистрируют в разных регионах Украины. В большинстве случаев они не представляют угрозы для населения и не приводят к разрушениям.

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