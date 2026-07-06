Стиль жизни
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Слингбеки – босоножки, которые точно тебе понадобятся этим летом

Юлия Хоменко, редактор сайта 06 июля 2026, 17:00 4 мин.
От Брижит Бардо до сегодняшнего дня: почему балетки никогда не выходят из моды

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