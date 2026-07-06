Слингбеки – босоножки, которые точно тебе понадобятся этим летом

Летом 2026 года сложно выделить одну-единственную пару обуви, которая была бы самой актуальной. Самые разнообразные женские босоножки соревнуются за наше внимание. Одна из моделей, которая точно заслуживает твоего внимания, — это слингбэки. У них закрытый носок и открытая пятка, которую удерживает ремешок, откуда и произошло название. Почему это удачный выбор и что стоит выбрать, расскажем дальше.

Почему слингбэки — удачный выбор для лета (и не только)

Слингбэки появились еще в 1930-х годах, то есть почти столетие назад. В это время женщины освобождались от традиционных ограничений, вели всё более активный образ жизни, и тяжелая обувь мешала. Такие «облегченные» туфли стали отличным компромиссом между динамичностью и формальностью.

Слингбэки любят и по сей день, потому что они действительно этого стоят:

Прекрасно подходят для делового гардероба, при этом не оставаясь неудобными. Они будут уместны и в офисе, и за его пределами.

Не имеют ограничений по возрасту и типу фигуры — отлично смотрятся на молодых девушках и солидных женщинах, стройных, высоких, миниатюрных или пышных дамах.

Подходят для разной погоды — в жару они достаточно открытые, а закрытый носок защищает в дождь и прохладу.

В тренде — слингбэки уже перешли в разряд классики, которая всегда актуальна.

Носятся не только на босую ногу, но и с чулками — это может стать либо интересным стилистическим решением, либо практичным способом утеплиться. Так что эти босоножки пригодятся не только летом, но и осенью.

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Модные слингбэки для лета 2026 года

Что же выбрать в этом сезоне, чтобы быть в тренде и при этом получить пару, которая не устареет еще до наступления осени?

Черные классические — иногда меньше значит лучше. Базовый цвет, деликатный лаковый блеск, элегантные линии — эта пара станет долгосрочным вложением в гардероб. Также напоминаем, что высокий каблук не стоит носить постоянно, это вредит ногам и осанке.

Нюдовые — слингбэки, подобранные в цвет кожи, традиционно работают как визуальное удлинение ног.

К тому же их можно носить с любым другим цветом, они не перетягивают внимание и подходят к разным стилям.

Сетчатые — обувь из сетки или с сетчатыми вставками держится в топе еще с прошлого года. Такая фактура выглядит соблазнительно и при этом достаточно комфортна. Ее можно поддержать, например, аксессуарами или одеждой.

Неклассические — если не хочется останавливаться на проверенных моделях, попробуй необычные, например, с боковым вырезом и металлическим декором. А коричневая замша и широкий устойчивый каблук делают эти слингбэки удобными для каждого дня.

С перекрещенными ремешками — изящный узор подчеркивает красоту твоих ножек. Обращай внимание, чтобы ремешки сидели плотно, но не пережимали, иначе будет дискомфорт, да и выглядеть это будет не очень. Такие слингбэки станут прекрасным дополнением к вечернему образу.

С чем носить слингбэки, чтобы выглядеть актуально

Слингбэки легко сочетаются с разными стилями, но есть образы, в которых они смотрятся особенно хорошо. Всегда хорошей идеей будет надеть их под легкий костюм или платье-футляр. Следи за длиной: мини может быть слишком вызывающим или испортить пропорции, а вот миди точно не подведет.

Также укороченные джинсы практически любого силуэта отлично подружатся со слингбэками. Самые смелые модницы могут также примерить капри.

Легкие платья-комбинации, широкие хлопковые модели и варианты с верхом халтер будут выглядеть женственно и спасут в жару. Модные джинсовые или льняные бермуды, особенно вместе с романтичной блузой или укороченным жакетом, сделают тебя звездой офиса. Платье-рубашка само по себе или в комплекте с брюками станет универсальным решением для разных случаев.

Удобные и стильные слингбэки — это босоножки, которые точно займут не последнее место в твоем гардеробе. Выбирай те, которые понравятся, в Lonza Shoes и шагай по жизни с комфортом, несмотря на погоду за окном!

Фото в материале: Lonza.

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