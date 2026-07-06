Экологическая катастрофа на Оболони: в озеро Кирилловское вытекло более 350 тонн нефтепродуктов

Последствия массированной атаки, которой Киев подвергся 2 июля, оказались разрушительными не только для городской застройки, но и для экосистемы столицы.

Озеро Кирилловское, входящее в систему водоемов Опечень, превратилось в зону экологического бедствия. Из-за попадания вражеского снаряда по территории одной из АЗС в воду вытекло более 350 тонн нефтепродуктов и эмульсии. Сейчас водная гладь напоминает черное зеркало, покрытое густой маслянистой пленкой, которая убивает все живое на своем пути.

Озеро Кирилловское в Киеве загрязнили сотни тонн нефтепродуктов: продолжается ликвидация

Спасатели ГСЧС работают на месте происшествия уже четвертые сутки подряд без перерывов на отдых. По последним данным, площадь загрязнения достигла более 20 тысяч квадратных метров.

Специалисты описывают ситуацию как критическую: в районе водоема стоит стойкий запах горюче-смазочных материалов, а на берегах наблюдается массовая гибель рыбы, птиц, лягушек и насекомых.

Чтобы предотвратить дальнейшее распространение яда, экстренные службы перекрыли коллектор между озерами Кирилловское и Иорданское.

Ликвидация катастрофы проходит в два этапа под координацией Министерства экономики.

Сейчас шестьдесят спасателей и почти два порядка единиц спецтехники используют девять скиммерных систем — специальных плавучих насосов. Эти устройства снимают самый тяжелый слой нефти толщиной до семи сантиметров.

К настоящему моменту с поверхности озера уже удалось откачать около 65 кубических метров загрязняющего вещества, из которых почти треть собрали только за последние сутки.

По состоянию на сегодня уже удалось собрать 65 кубических метров опасного вещества. Однако ситуация остается сложной: площадь загрязнения превышает 20 тысяч квадратных метров, а в воздухе над водоемом до сих пор стоит стойкий запах горюче-смазочных материалов.

Какой ущерб понесла экосистема озера

Экологические последствия вражеского удара уже ощутимы: спасатели фиксируют гибель рыбы, птиц и насекомых, для которых нефтяная пленка стала смертельной ловушкой. Следующим шагом после механического сбора нефти станет обработка зеркала воды специальным нефтепоглощающим сорбентом.

Несмотря на огромный объем работы, спасатели работают непрерывно. К ликвидации привлечены 60 специалистов и почти два десятка единиц техники. В Министерстве экономики подчеркнули, что по предварительным расчетам, в озеро все же попало более 350 тонн нефтепродуктов и эмульсии.

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