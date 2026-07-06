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Экологическая катастрофа на Оболони: в озеро Кирилловское вытекло более 350 тонн нефтепродуктов

Юлия Хоменко, редактор сайта 06 июля 2026, 12:01 2 мин.
Очистка Кирилловского озера от нефти: как работают скиммеры и сорбенты на Оболони
Фото ГСЧС/Facebook

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