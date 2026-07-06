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Екологічна катастрофа на Оболоні: в озеро Кирилівське витекло понад 350 тонн нафтопродуктів

Юлія Хоменко, редакторка сайту 06 Липня 2026, 12:01 3 хв.
Очищення Кирилівського озера від нафти: як працюють скімери та сорбенти на Оболоні
Фото ДСНС/Facebook

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