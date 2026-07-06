Екологічна катастрофа на Оболоні: в озеро Кирилівське витекло понад 350 тонн нафтопродуктів

Наслідки масованої атаки, якої Київ зазнав 2 липня, виявилися нищівними не лише для міської забудови, а й для екосистеми столиці.

Озеро Кирилівське, що входить до системи водойм Опечень, перетворилося на зону екологічного лиха. Через влучання ворожого снаряда по території однієї з АЗС у воду витекло понад 350 тонн нафтопродуктів та емульсії. Зараз водна гладь нагадує чорне дзеркало, вкрите густою маслянистою плівкою, яка вбиває все живе на своєму шляху.

Озеро Кирилівське у Києві забруднили сотні тонн нафтопродуктів: триває ліквідація

Рятувальники ДСНС працюють на місці події вже четверту добу поспіль без перерв на відпочинок. За останніми даними, площа забруднення сягнула понад 20 тисяч квадратних метрів.

Фахівці описують ситуацію як критичну: у районі водойми стоїть стійкий запах пально-мастильних матеріалів, а на берегах спостерігається масова загибель риби, птахів, жаб та комах.

Щоб запобігти подальшому розповсюдженню отрути, екстрені служби перекрили колектор між озерами Кирилівське та Йорданське.

Ліквідація катастрофи відбувається у два етапи під координацією Міністерства економіки.

Наразі шістдесят рятувальників та майже два десятки одиниць спецтехніки використовують дев’ять скімерних систем — спеціальних плавучих насосів. Ці пристрої знімають найважчий шар нафти товщиною до семи сантиметрів. На цей час із поверхні озера вже вдалося відкачати близько 65 кубічних метрів забруднюючої речовини, з яких майже третину зібрали лише за останню добу.

Станом на сьогодні вже вдалося зібрати 65 кубічних метрів небезпечної речовини. Однак ситуація залишається складною: площа забруднення перевищує 20 тисяч квадратних метрів, а у повітрі над водоймою досі стоїть стійкий запах пально-мастильних матеріалів.

Яких збитків зазнала екосистема озера

Екологічні наслідки ворожого удару вже відчутні: рятувальники фіксують загибель риби, птахів та комах, для яких нафтова плівка стала смертельною пасткою. Наступним кроком після механічного збору нафти стане обробка дзеркала води спеціальним нафтопоглинаючим сорбентом.

Попри величезний об’єм роботи, рятувальники працюють безперервно. До ліквідації залучено 60 фахівців та майже два десятки одиниць техніки. У Міністерстві економіки наголосили, що за попередніми розрахунками, в озеро все ж потрапило понад 350 тонн нафтопродуктів та емульсії.

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