Масована атака на Київ 6 липня: 11 загиблих, десятки поранених та масштабні руйнування

Ця ніч стала справжнім випробуванням для мешканців столиці. Поки люди намагалися перепочити після попередніх обстрілів, Росія знову влаштувала терор, спрямувавши на місто сотні ракет та дронів. Ранок 6 липня приніс трагічні звістки: станом на зараз підтверджено загибель 11 людей.

Росія вдарила по Києву сотнями ракет і дронів: 11 загиблих

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що один із постраждалих чоловіків, за життя якого боролися лікарі, помер у лікарні вже після завершення обстрілу.

За словами міського голови, загальна кількість поранених сягнула 46 осіб, серед яких троє — діти. Рятувальні роботи не припиняються ні на хвилину, адже під завалами розтрощених багатоповерхівок досі можуть перебувати люди.

— За даними медиків, наразі 11 жертв нічної атаки ворога на Київ. Із них один поранений чоловік помер зранку в лікарні. Постраждали 46 людей. 27 із них медики госпіталізували. В тому числі, трьох дітей — зазначив мер.

Через цей кривавий злочин завтра, 7 липня, у столиці оголошено День жалоби. Місто припустить прапори та скасує всі розважальні заходи, щоб вшанувати пам’ять загиблих.

Нічний терор Києва: ракета зруйнувала багатоповерхівку

Найбільше від ворожих влучань постраждав Подільський район. Як повідомляють у ДСНС, там ракета поцілила у дев’ятиповерховий житловий будинок, буквально злизавши поверхи з п’ятого по дев’ятий.

Рятувальникам вдалося вивести на свіже повітря 17 мешканців, а ще 28 людей знімали з верхніх ярусів за допомогою автодрабин. Картина на місці подій жахлива: палаючі автівки у дворах, розбиті дахи та дим, що застилає район.

Не менш критична ситуація і в Дарницькому районі. Там уламки та прямі влучання спричинили пожежі у висотках.

В одному з 25-поверхових будинків вогонь охопив квартири на площі 150 квадратних метрів. В іншій 30-поверхівці полум’я розійшлося з 23 по 25 поверхи. Паралельно з цим екстрені служби працюють в Оболонському та Голосіївському районах, де також зафіксовані руйнування та займання нежитлових будівель.

Військові пояснюють такий масштаб руйнувань безпрецедентною кількістю засобів нападу.

За даними Повітряних Сил ЗСУ, ворог випустив по Україні 419 цілей. Основний удар прийняв саме Київ. Захисникам неба вдалося перехопити 363 об’єкти, серед яких 37 ракет та понад три сотні ударних дронів. Проте, як зазначають військові, 29 балістичних ракет та 18 безпілотників все ж досягли цілей або спричинили руйнування внаслідок падіння уламків на 34 різних локаціях.

Фото в матеріалі: ДСНС.

Нагадаємо, вночі 2 липня Росія здійснила масовану атаку на Київ, застосувавши дрони та ракети.

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