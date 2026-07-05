Не такий він і ворог: вчені виявили неочікувані наслідки дієти без цукру

Ми звикли думати, що цукор — це головний ворог краси та довголіття. Стоматологи лякають карієсом, дієтологи — зайвими кілограмами, а терапевти — діабетом.

Проте свіже дослідження вчених з Інституту діабету Дасман змушує подивитися на білу смерть під зовсім іншим кутом. Виявляється, тотальне виключення цукру з раціону може спровокувати побічні ефекти, про які раніше ніхто не здогадувався. Про це пише ScienceAlert.

Експеримент, що кидає виклик стандартам

Дослідники провели експеримент на мишах, розділивши їх на групи. Тварин тримали на дієті з низьким вмістом жирів, але з одним нюансом: частині з них повністю прибрали сахарозу (звичайний цукор), а іншим — залишили. Результати 16-тижневого спостереження виявилися приголомшливими.

Виявилося, що у піддослідних, які зовсім не споживали цукру, почалися серйозні проблеми з обміном речовин. Зокрема, лікарі зафіксували накопичення жиру в печінці, хоча вага тварин залишалася такою ж, як і в тих, хто ласував сахарозою.

Кишківник у зоні ризику

Одним із найбільш тривожних наслідків став занепад мікробіоти кишківника. У мишей без цукру різко скоротилася кількість корисних бактерій, натомість з’явилося більше штамів, що провокують запалення.

Імунолог Рашид Ахмад пояснює це так:

Наші результати свідчать, що повне вилучення сахарози порушує природний баланс. Цукор — це не лише калорії, а й джерело енергії для бактерій, що живуть у нас. Без збалансованих вуглеводів імунна система та кишківник починають давати збої.

Найдивніше те, що відмова від цукру не вберегла тварин від проблем, які зазвичай асоціюються з його надлишком. У групи без цукру погіршився контроль глюкози в крові та з’явилися ознаки інсулінорезистентності — прямого шляху до діабету 2 типу. Це ставить під сумнів популярну ідею про те, що чим менше солодкого, тим краще працює інсулін.

Поки що вчені радять не поспішати з висновками. По-перше, це дослідження на дрібних тваринах, і те, що працює для мишей, не завжди ідентично повторюється у людей. По-друге, дієтологія — це наука про баланс, а не про радикальні обмеження.

Лікарка Ннеома Опараджі зазначає:

Це дослідження цікаве тим, що воно розбиває спрощену схему “цукор — це зло”. Харчування набагато складніше, ніж просто вилучення одного інгредієнта. Важливо не просто прибрати солодке, а підтримувати здорову мікрофлору всього організму.

Дослідження, представлене на щорічній зустрічі Ендокринного товариства, нагадує нам стару істину: будь-яка крайність може бути шкідливою. Повне виключення вуглеводів, навіть таких простих, як цукор, може стати для організму не оздоровленням, а серйозним стресовим тригером.

Тож, можливо, невелика ложка цукру в ранковій каві — це не злочин проти здоров’я, а необхідне паливо для вашого внутрішнього мікросвіту. Подальші дослідження на людях мають остаточно розставити крапки над і у цьому солодкому питанні.

Раніше ми писали, коли можна давати дитині солодке.

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