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Не такий він і ворог: вчені виявили неочікувані наслідки дієти без цукру

Юлія Хоменко, редакторка сайту 05 Липня 2026, 19:00 3 хв.
Чому нашому організму все ж таки потрібна невелика порція цукру
Фото Pexels

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