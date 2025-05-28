Солодке життя, гіркі наслідки: Скиталінська про те, чому ми насправді гладшаємо

Колись тобі хочеться зʼїсти фастфуд, а в інший день ти б не відмовився (-лася) від легкого салату з овочами. Невже тобі знайомо?

Зазвичай кожен з нас вживає щодня ту їжу, яка приносить задоволення. Ми обираємо для себе ті продукти, які відповідають нашому настрою та смакам. Проте не замислюємося про те, що не уся смачна їжа є корисною та насправді може лише нашкодити організму.

Ми зʼясували у лікарки-дієтологині, віцепрезидентки Асоціації дієтологів України Оксани Скиталінської, від чого ми гладшаємо та які продукти обовʼязково потрібно додати до раціону.

Цукрова пастка: чому ми гладшаємо через солодощі

За словами експертки, здебільшого люди набирають вагу саме через солодощі. Проте, якщо ти печеш домашні коржики чи яблучний штрудель, де усе прісне і дуже багато начинки з фруктів та яблук, то це ще не так погано для організму. Найбільш небезпечні — магазинні солодощі (індустріальні солодощі).

— Якщо ми почитаємо етикетку, то там малесенькими літерами буде вказано не цукор, а глюкозно-фруктозний сироп, патока, мальтозний сироп або мальтодекстрин (харчова добавка — ред.). І це саме ті назви, на які кожен з нас зазвичай не звертає увагу. Запамʼятай їх і намагайся ніколи не купувати.

Такий цукор настільки сильно і швидко порушує наш обмін речовин, що нам потім дуже складно схуднути!

Чому ж так відбувається? Оксана Скиталінська розповіла, що харчуючись постійно солодким, у людини може піднятися рівень глюкози. Велика кількість молекул глюкози із солодощів потрапляє у кров і вона стає солодкою та липкою. Через це погіршується робота всіх клітин крові, печінки, судин, постачання кисню до мозку!

Тому, слід прибрати солодощі з раціону. Їх можна замінити на якісь фрукти. Навіть можна вживати банани, яких більшість так сильно боїться. Вони не такі шкідливі, як солодощі з кремом.

Чи варто регулярно вживати хліб

До речі, варто зазначити й про хліб. Хоча цей продукт і калорійний, від нього не варто відмовлятися.

— Ти можеш вживати хліб з висівками (оболонки зерна — ред.). Проте не ведися на те, що цей продукт може бути коричневим та м’яким. Якщо цей хліб м’який, це не означає, що він корисний.

Найімовірніше там очищене борошно та підфарбоване певними харчовими барвниками, зокрема, солодом.

Щоб не набрати вагу, нам треба їсти дуже просту їжу і бажано таку, яку ми можемо визначити.

Які інші фактори впливають на вагу

Окрім незбалансованого харчування (наприклад, вживається більше солодощів, ніж білкових страв), їжа з малим вмістом клітковини та дуже мало руху також призводять до зайвих кілограмів.

Але це ще не все! Важливим є й сон. Усі ми зараз живемо в непростий час та засинаємо під звуки сирен. Вранці часто відчуваємо себе втомленими, тому що вночі прокидаємося, а хтось навіть бігає до укриття через вибухи. Але попри це, треба намагатися контролювати свій режим і висипатися!

Як це зробити? Експертка зазначила про дуже просте правило, яке працює і допоможе кожному вижити та уникнути багатьох проблем зі здоров’ям.

— Намагайся лягати трішки раніше. Якщо ти зазвичай засинаєш о 12 годині ночі, то лягай хоча б об 11.

Та й важливо завжди лягати в однаковий час. Тому що в організмі є певні циклічні ритми, які працюють як годинник. Вони запускають роботу певних гормонів, які впливають на обмін речовин. Також допомагають клітинам печінки, шлунку, кишківника працювати правильно.

Наприклад, якщо циклічні ритми порушені, то клітини печінки не виробляють достатньо ферментів для детоксикації. Через це ми будемо швидше старіти, постійно хворіти та почуватися погано.

Ба більше, важливо мати ранкові ритуали!

— Нейробіологи світу говорять, що як тільки ти прокинувся (-лася), одразу відчини вікна, розсунь штори, щоб денне світло потрапило на твої очі.

Проте на думку Оксани Скиталінської, важливо зранку й вийти на двір або хоча б на балкон, трішки розімʼятися.

— Коли денне світло потрапляє нам на сітківку ока, в організмі включаються такі каскади, такі процеси, які нормалізують добові ритми. І через це, коли ми будемо снідати, їжа буде краще засвоюватися і менше переходитиме в жир.

Тобто усе це єдина картина, яка складається з окремих важливих частинок. Якщо жити завжди у русі та правильно харчуватися, тобі організм обовʼязково віддячить.

Раніше ми розповідали, як не переїдати під час відпочинку на all inclusive.

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