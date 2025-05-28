Здоров'я та краса
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Солодке життя, гіркі наслідки: Скиталінська про те, чому ми насправді гладшаємо

Анастасія Жиденко, редакторка сайту 28 Травня 2025, 08:00
їжа
Фото Pexels
Солодке життя, гіркі наслідки: Скиталінська про те, чому ми насправді гладшаємо
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