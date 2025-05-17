“Постійно переїдаю на all inclusive. Чому так важко зупинитися?”

Скільки разів ти обіцяв (-ла) собі на відпочинку: “Сьогодні — лише салатик”?

Але щойно проходиш повз шведський стіл з ароматами випічки, соковитого м’яса й десертів з вершками — і от ти вже знову в пастці у їжі.

Чому під час all inclusive так важко зупинитися та не переїдати? Про це Вікна-новини запитали у нутриціологині Альони Піддубної.

All inclusive — чому люди втрачають контроль

Іноді саме під час відпочинку люди вдаються до інтуїтивного харчування, тому що в них спрацьовують декілька патернів поведінки.

Перша модель поведінки — відпочинок асоціюється з тим, що можна їсти все, що хочеться. Але треба розуміти те, що насамперед нам важливо відпочивати фізично і ментально. Коли ми перевантажуємо свій організм, це не є фізичним відпочинком.

— І це не добре, що після декількох днів all inclusive нам треба відпочити від подібного харчування. Бо спрацьовує свідома оцінка свого стану в будь-яких умовах.

По-друге, під час all inclusive ми часто починаємо їсти багато тих продуктів, які ми собі забороняємо у звичайному житті.

Як не переїдати під час all inclusive

Експертка зазначила, що насправді дуже важливо впровадити такі продукти у звичний раціон для того, щоб навколо них не було якогось символізму чи асоціації з тим, що тільки коли ми відпочиваємо, ми можемо собі їх дозволити.

— Я завжди раджу не забувати про прості правила. Складати тарілку на all inclusive до того, як ти почав (-ла) їсти, оцінювати її очима і вже потім починати прийом їжі. Це дасть змогу обʼєктивно оцінювати кількість продуктів. Бо коли ми постійно під’їдаємо, то просто не розуміємо, скільки насправді їмо.

Окрім цього, важливо й фокусуватися на їжі та смаку, повільно жувати й навчитися відчувати, коли ти вже сита (-ий). І не треба доїдати їжу, яку вже не хочеться, бо від цього ми нікому не робимо краще.

Насамперед гірше нам, бо потім ми почуваємося недобре фізично та психологічно.

Також переглянь приклади здорових тарілок від Наталії Татарінцевої у нашому попередньому матеріалі.

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