Постоянно переедаю на all inclusive. Почему так трудно остановиться

Сколько раз ты обещал (-а) себе на отдыхе: “Сегодня — только салатик”?

Но только проходишь мимо шведского стола с ароматами только что испеченной выпечки, сочного мяса и десертов со сливками — и вот ты уже снова в ловушке у еды.

Почему во время all inclusive так трудно остановиться и не переедать? Об этом Вікна-новини спросили у нутрициолога Алены Поддубной.

All inclusive — почему люди теряют контроль

Иногда именно во время отдыха люди прибегают к интуитивному питанию, потому что у них срабатывают несколько паттернов поведения.

Модель первая — это отдых ассоциируется с тем, что можно есть все, что хочется. Но нужно понимать то, что прежде всего нам важно отдыхать физически и ментально. Когда мы перегружаем свой организм, это не является физическим отдыхом.

— И это не хорошо, что после нескольких дней all inclusive нам нужно отдохнуть от подобного питания. Потому что срабатывает сознательная оценка своего состояния в любых условиях.

Во-вторых, во время all inclusive мы часто начинаем есть много тех продуктов, которые мы себе запрещаем в обычной жизни.

Как не переедать во время all inclusive

Эксперт отметила, очень важно внедрить непривычные продукты в привычный рацион для того, чтобы вокруг них не было какого-то символизма или ассоциации с тем, что только когда мы отдыхаем, мы можем себе их позволить.

— Я всегда советую не забывать о простых правилах. Складывать тарелку на all inclusive до того, как ты начал (-а) есть, оценивать ее глазами и уже потом начинать прием пищи. Это позволит объективно оценивать количество продуктов. Потому что когда мы постоянно подъедаем, то просто не понимаем, сколько на самом деле едим.

Кроме этого, важно фокусироваться на еде и вкусе, медленно жевать и научиться чувствовать, когда ты уже сытый (-а). И не нужно доедать пищу, которую уже не хочется, потому что от этого мы никому не делаем лучше.

Прежде всего хуже нам, потому что потом мы чувствуем себя нехорошо физически и психологически.

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