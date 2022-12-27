All inclusive без лишних кило: примеры здоровых тарелок от Натальи Татаринцевой

All inclusive — это приятный бонус к отдыху, ведь ты точно знаешь, что минимум трижды в день вкусно поешь.

Однако вместе с таким удовольствием идет соблазн съесть слишком много, ведь абсолютно все выглядит таким аппетитным и все хочется отведать.

В результате после недельного отдыха можно привезти не только сувениры, загар и яркие впечатления, но и несколько лишних килограммов.

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Четырехкратная чемпионка мира по pole dance, тренер, ведущая Танцы. World of dance на СТБ и поклонница здорового питания Наталья Татаринцева поделилась, как не набрать вес на all inclusive. А также показала, как выглядит безопасная порция на отдыхе.

Белки, жиры, углеводы, клетчатка: основа никуда не делась

Чтобы наш организм оставался энергичным, его нужно кормить не пустыми калориями, а полезными продуктами, богатыми всеми необходимыми элементами.

Даже если ты за сотни километров от дома, правила от перееданий и лишних кило работают и там: ешь все, но в правильных пропорциях.

Обязательно включай в каждый прием пищи белки, жиры, углеводы и клетчатку. Они дадут насыщение твоему организму, чтобы не хотелось перекусить уже через 15 минут после приема пищи.

Эти нутриенты должны быть основой питания. Не надо заменять один из трех полноценных приемов пищи сладостями или снеками. Они могут быть только дополнениями к рациону.

Иначе увеличивается риск быстро проголодаться и переесть во время следующего визита за шведский стол.

Конечно, на столе all inclusive может не быть привычной овсянки или гречки, но при этом можно составить сбалансированный завтрак, обед и ужин.

Также важен размер порции. Даже если она сбалансирована, размер влияет на то, привезешь ли ты домой немного лишнего. Вот несколько вариантов здоровых порций по размеру и наполнению от Натальи Татаринцевой.

Пример здоровой тарелки со стола all inclusive

Вариант №1: яйцо пашот — 2 шт., соцветия брокколи и цветной капусты — несколько штук, листья салата, пареная морковь, клубника — 2 шт.

Вариант №2: стейки, сваренные соцветия цветной капусты, листья салата, печеные цукини, кусочек ананаса и клубника.

Вариант №3: морская рыба на гриле, листья салата, несколько соцветий печеной цветной капусты и слайсы из цукини на гриле.

All inclusive без лишних кило: примеры здоровых тарелок от Натальи Татаринцевой / 5 Фотографий

Соблюдать сбалансированное питание можно даже за шведским столом. Главное — знать свою меру и понимать, какие продукты содержат необходимые элементы для сытости.

А если ты хочешь узнать, кто такая Наталья Татаринцева и как она успевает танцевать pole-dance, развивать свой бренд косметики и поддерживать имидж жены Кота, читай наше эксклюзивное интервью.

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