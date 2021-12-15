Наталья Татаринцева о pole-dance, своем бренде косметики и имидже “жены Кота”

Наталья Татаринцева — четырехкратная чемпионка мира по pole dance, имеет собственный бренд косметики и одежды, а еще успевает быть суперженой для своего мужа — хореографа Жени Кота.

Наталья рассказала, как успевает все совмещать, и поделилась секретами счастливой семейной жизни.

— Вы уже давно в спорте, вы четырехкратная чемпионка мира по pole dance. Сейчас этот вид спорта очень популярен, но раньше его не воспринимали всерьез. Осуждали ли ваш выбор? ак вы с этим справлялись?

— Да, я уже достаточно давно в спорте, но именно в pole dance — 11 лет. Сейчас этот вид спорта действительно становится все более популярным среди всех поколений: и детей, и взрослых женщин, и даже среди бабушек.

В Украине он довольно молодой, и его раньше воспринимали не очень серьезно, но во всем мире pole dance давно уже развивается, и там его воспринимают нормально. В некоторых странах он даже является официальным видом спорта.

Но, когда я начинала в 2010 году, большая массовая аудитория воспринимала этот спорт довольно странно. Я занималась художественной гимнастикой много лет, поэтому вот такое резкое изменение профессиональной ориентации было странным для окружающих. Все ведь воспринимали танцы на пилоне, как стриптиз.

Но когда я начала принимать участие в соревнованиях, показывать свои награды, свои выступления, мои родные и все люди, которые, увидев это впервые, высказывали противоречивое мнение, начинали относиться к этому положительно.

— С какого возраста вы начали заниматься pole dance?

— Я начала заниматься pole dance в 20 лет. Уже больше десяти лет занимаюсь танцами на пилоне. Сейчас мне 31, и я не думаю завершать . Считаю, что это дело всей моей жизни. Это как любая активность, которая может сопровождать меня всю жизнь.

— В 2018 году вы совместно с мужем основали собственную школу Тата Арт Ангар. Работает ли она сейчас?

— Школа сейчас не работает, потому что, когда начался карантин, мы понесли достаточно большие расходы, еще и арендодатель решил поднять плату.

Поэтому мы решили, что это именно то время, когда мы, наверное, закроем наши двери для всех. Также люди стали меньше посещать групповые занятия и вообще заниматься спортом в это время (во время карантина – ред.), поэтому это было для нас невыгодно.

Поэтому мы решили закрыть это дело и перейти полностью в онлайн-работу. Я считаю, что это стало новым толчком в моем деле. Я являюсь преподавателем не только по pole dance, но еще и по растяжке, и для многих девушек заниматься дома стало более актуально, чем в зале.

— Трудно ли открывать художественную школу? Насколько это выгодно в Украине?

— Школу легко было открывать, в плане морально. Потому что ты так мотивирован, делаешь это все от чистого сердца, тебе нравится это дело, ты кайфуешь от того, что делаешь, кайфуешь от того, что преподаешь.

Трудно, наверное, завершать это дело, и даже понимать, что ты планируешь это завершить , потому что это большие изменения для тебя и твоего распорядка дня, для повседневной жизни.

Также для людей, которых ты оставляешь без внимания, без своей энергии.

— Насколько это выгодно в Украине?

— Если не открывать много студий, а делать только одно место, где ты предлагаешь свои знания людям , то это довольно неприбыльно. То есть оно только окупает себя и ты работаешь на своем энтузиазме, на том, что ты классный профессионал и объединяешь профессионалов вокруг.

Но это довольно маленькое дело, поэтому если есть человек, который видит его прибыльным , например, некий бизнесмен или акционер, и готов вложить в это деньги и развивать, то это, конечно, гораздо более прибыльно.

Кроме того, в бизнесе должен быть кто-то, отвечающий за его работу, за финансовую часть. И должен быть кто-то, кто отвечает за профессионализм, за преподавание и команду.

У нас с мужем были только мы вдвоем, поэтому, пожалуй, нам не хватило инвесторов, которые бы поверили в нас и помогли финансово.

— Вы также основали свой бренд косметики, одежды, проводите онлайн-марафоны по растяжке. Как вам удается все совмещать?

— Я и раньше все это сочетала еще и со своей студией, и еще – путешествую по миру.

Я очень энергичный человек. Просыпаюсь ранним утром, планирую свой день и успеваю абсолютно все.

Я не из тех, кто любит тратить время впустую. Я не люблю долго говорить по телефону и уделяю внимание чему-то одному, ведь понимаю, что нужно распределить время так, чтобы хватило на все интересные дела.

Они действительно все интересны для меня, и я основала все эти бренды – бренд одежды и косметики – только по любви и только потому, что у меня на это было время. У меня достаточно времени на всех и всё. Я делаю это действительно с любовью.

— Сложно ли контролировать бизнес, заниматься танцами и быть хорошей женой?

Конечно, это сложно. Но на первом месте у меня — быть женой и планировать свою семейную жизнь.

Это все же первая и основная страница моей жизни, требующая внимания — мой муж, которого я всегда буду поддерживать. И только потом уже распределять свое внимание и энергию на другое.

Это, конечно, тяжело, но когда у тебя есть приоритеты, становится проще. Когда ты понимаешь, что на первом месте, а что идет дальше, тогда все становится достаточно понятным и ты просто планируешь свое время под каждое дело.

Тем более, что мой стиль жизни, мое питание и моя спортивная активность, наоборот, помогают мне быть суперорганизованной и все планировать заранее. Даже как-то интуитивно чувствовать, где я нужна именно сейчас.

— Вы успешная и известная женщина, ваш муж тоже популярный танцовщик. Бывает ли у вас конкуренция?

— Конечно, нет. Мы работаем в разных сферах. Он в своем профессионал, я — в своем.

Мы достигаем вершин каждый в своем деле, и наша миссия — поддерживать друг друга. Мы муж и жена — зачем нам конкурировать между собой?

Наоборот, поддерживаем и понимаем. Когда мы выгораем, становится тяжело обоим. Но я считаю, что это классно, что есть нечто общее в наших сферах и то, что нас объединяет.

Это очень кайфово, когда твой человек тебя понимает. Он танцует, я танцую и занимаюсь спортом, и мы друг друга достаточно сильно понимаем: когда болит тело, когда болят мышцы, когда крепатура — ​​мы помогаем друг другу.

Мы поддерживаем почти одинаковое питание. Он полностью понимает мое питание, а я знаю, что ему нужно, чтобы у него было много сил на все планы

— Планируете ли вы совместные проекты с Женей Котом? Или, возможно, разделяете работу и отношения?

— Если мы что-нибудь придумаем общее, я думаю, что тогда этому быть. Но мы с Евгением уже давно вдвоем решили, что танцевать в одном стиле мы не можем.

Мы совсем разные с ним по стилю. Я более гибкая и балетная, такая хореографическая в своих танцах, а он более активный и собранный.

Может, мы как-нибудь решим и найдем одну сцену, где сможем сойтись и сделать что-нибудь нереальное, но не видим в этом смысла. Мы не хотим, чтобы такая работа могла нас рассорить.

Нам очень не хочется это делать, потому что у Евгения был такой опыт. Поэтому он сразу сказал: «Я этого не хочу, я хочу нормальной жизни, чтобы мы были женой и мужем. Если так случится, что нам что-нибудь захочется танцевать для себя или для какого-нибудь проекта, мы подумаем над этим потом, но сейчас давай этим не заниматься”.

Потому мы решили, что будем заниматься каждый своим.

— Женя неоднократно показывал, как сильно вас любит и уважает. Сложно ли быть лучшей для своего “звездного” мужчины?

Я не пытаюсь быть лучшей, я просто такая, какая я есть.

Возможно, у меня по жизни есть такая штука – быть первой, быть отличницей и классной во всем, что я делаю.

Возможно, поэтому я для него лучшая, потому что я и пример для него в повседневной жизни.

Он ориентируется на то, как я живу, какое у меня поведение дома, как я питаюсь, как планирую свой день. А я, в свою очередь, учусь у него эмоциональности. Тому, как он легко общается с незнакомыми людьми.

Он реально очень эмоционально показывает свою любовь ко мне. Он действительно каждый день мне это показывает.

А я человек, показывающий свою любовь делом, я не настолько эмоциональна. Могу даже на сцене быть не такой эмоциональной для аудитории, или в Instagram, или Facebook, где я показываю свою жизнь. То есть, у нас такие отношения: он – эмоции, а я – дело и организованность.

— В шоу-бизе есть пример звездной пары Дорофеева — Дантес, в которой Владимира часто называют “муж Дорофеевой”, и он над этим шутит. Не оскорбляет ли вас, когда СМИ пишут “жена Жени Кота”?

— Если честно, мне совершенно все равно. Я думаю, это потому, что Евгения знают больше.

Но люди, знающие меня, никогда бы так не сказали. Возможно, сказали бы, что мы пара Котов: Наталья и Евгений, а не Евгений Кот и его жена, потому что мы каждый по-своему довольно интересные люди.

Из-за того, что он очень известный, меня, видимо, и знают как его жену. Но разве это плохо?

Я считаю, что наоборот классно и меня уважают как жену такого известного мужа. Это приятно и классно.

А сейчас, когда на Україна має талант еще и на всю страну сказали, что это не просто жена Кота, а что это Наталья, которая танцует на пилоне и исполняет невероятно сложные элементы, то наоборот надо говорить, что Евгений Кот является моим мужем (смеется).

Нам все равно, мне все равно, как там говорят в шоу-бизе. Говорят — и классно, пусть говорят (смеется).

— Сложно ли уживаться вместе двум лидерам, двум звездам? Кто чаще идет на уступки: вы или Евгений?

— Мы не ссоримся из-за того, кто более звездный, кто более классный. Мы можем ссориться из-за каких-то повседневных вещей или каких-то недоразумений между нами в эмоциональном состоянии.

С извинениями выходит 50 на 50. Если он понимает, что не прав или выводит меня на некую эмоциональность, он может сказать: “Извини, я что-то не так понял”.

Или наоборот я могу понять, что что-то эмоционально сказала, когда в какую-то неприятность ввязалась. Сказала ему какую-то неприятную вещь, и через пять минут, когда очнусь,иду говорить “прости меня, пожалуйста”.

Я люблю просто отойти на пять минут подумать, и уже реально через пять минут понимаю, что натворила какую-то глупость, поэтому иду извиняться.

У нас нет проблемы из-за того, что мы оба лидера. Наоборот, мы чувствуем, что есть два лидера и мы сильнее, когда вдвоем. Вы увидите, что мы как пара взлетим еще выше, чем все пары в этом мире (смеется).

— В чем секрет хороших отношений в паре?

Секрет хороших отношений в общении. Это именно то, чему меня научил Евгений.

Он научил меня общаться между собой и рассказывать о своих эмоциях прямо здесь и прямо сейчас. Если они есть и если что-то непонятно, то решать дело сразу на месте.

Поэтому лучше всего — это общение, это поддержка. Надо не медлить из-за соперничества, не пытаться быть лучше твоего мужа или твоей жены.

То есть быть в паре реально, чувствовать, что ты 50% того сердечка, о котором все говорят, что это любовь. Также поддерживать энергию. От женщины, конечно, есть своя энергия, от мужчины есть своя, и это такой тандем, тандем танца.

— Какие советы вы можете дать женщинам, которые хотят развиваться, но боятся, что все не будут успевать?

Я скажу так:нужно ставить приоритеты. Первое и самое главное – это семья и здоровье, материнство и питание всей семьи.

Надо учиться, во-первых, как человек, желающий прожить жизнь здорово и классно для себя. Лишь потом выделять энергию на работу, на труд, который тебе отзывается в сердце, которым ты хочешь увлекаться, заниматься и туда вкладывать другую часть своей жизни, другую часть своей энергии.

Потому что если мы не будем разбираться , что лучше есть, как лучше жить, как организовывать свою повседневную жизнь, у нас не будет ни энергии, ничего на все остальное.

Надо расставлять приоритеты: семья и свое здоровье на первом месте, а потом твое любимое дело. Поверьте, девушки, их будет очень много, если вы сможете поставить во главу угла именно свою жизнь и ее организацию.

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