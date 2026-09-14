Четвертый эпизод Україна має талант: кто получил единственную в сезоне общую Золотую кнопку

В воскресенье, 13 сентября, на телеканале СТБ вышел четвертый выпуск нового сезона Україна має талант. Перед жюри и зрителями выступили украинские и мировые рекордсмены, а также на сцену неожиданно вышел ведущий бекстейджа Иван Люленов. Четвертый кастинг талант-шоу запомнился еще и тем, что жюри нажало единственную в сезоне общую Золотую кнопку.

Читай, как прошел четвертый эпизод Україна має талант, в нашем материале.

Україна має талант 2026: как прошел четвертый эпизод

Первыми на сцену вышли чемпионы по спортивному бальному танцу — Милана Кальниченко и Милан Дитиненко. Они показали судьям и зрителям танец, в котором объединили самбу и румбу.

Елена Кравец сказала, что от увиденного у нее мурашки побежали по коже. Она отметила энергетику, царившую во время выступления танцоров — бурную и беспокойную женскую энергию и мужскую, которая задавала вектор.

На четвертый кастинг талант-шоу приехал 12-летний Василий Маевский из Закарпатья. Мальчик является четырехкратным мировым рекордсменом по гиревому спорту. В Україна має талант Василий установил четвертый мировой рекорд, он бросил 32-килограммовую гирю 21 раз. Он получил “да” от всех членов жюри.

Артем Пивоваров обратился к семье спортсмена с пожеланиями воодушевления на всех направлениях и отметил, что новые поколения, которые являются примером нашей несокрушимости, вызывают чувство гордости.

Три “да” получили также воздушные гимнасты Максим Герман и Елизавета Грязева, работающие в Запорожском государственном цирке. Как рассказал молодой человек, во время воздушной тревоги они занимаются в бомбоубежище. Гимнасты работают в паре уже семь лет и полностью доверяют друг другу, также называют друг друга братом и сестрой.

После их воздушного номера на цепях члены жюри встали, а зрители кричали Максиму и Елизавете “браво”.

В четвертом выпуске на сцену также вышла Екатерина Погребенная из Беляевки Одесской области с шоу световых картин. Екатерина таким образом почтила память людей, чьи жизни забрала Россия. В конце выступления жюри и зрители встали на минуту молчания.

— Екатерина, я постоянно думал о том, что вы рисуете светом, наши воины воюют светом, потому что мы на светлой стороне. Так хочется пожелать вам, всем нам как можно больше этого света. Чтобы продержаться, пройти этот путь достойно, и этим светом победить тьму. Несите ваш свет и дальше, – сказал Артем Пивоваров.

Ярким фрагментом нового эпизода Україна має талант стало выступление абсолютного рекордсмена Книги рекордов Гиннеса в Украине Дмитрия Грунского. Мужчина с самой сильной бородой на свете протянул четыре квадроцикла. Дмитрий является первым украинцем с 12 рекордами Гиннеса, установленными в Украине.

Также на сцене телешоу был установлен еще один мировой рекорд — 11-летняя рекордсменка Украины Кира Касинец прочитала скороговорку из 1336 слов за 7 минут 35 секунд.

На четвертый кастинг из Шанхая приехали гимнастки Елена Вагонова и Валерия Радомская. Они также установили рекорд Украины — провисели на волосах 2 минуты 2 секунды. Жюри и зрители стоя аплодировали девушкам. Елена и Валерия получили единственную в сезоне общую Золотую кнопку от членов жюри.

В новый сезон Україна має талант вернулась Дарья Пономаренко, которая уже выступала на проекте пять лет назад. Она показала номер на воздушном пилоне и получила Золотую кнопку от Елены Кравец, позволяющей ей пройти сразу в финал.

– Я увидела что-то сверхъестественное. Сверхъестественное, если говорить о человеческой природе. Это было удивительно красиво. Сегодня ребята (Артем Пивоваров и Стас Боклан, – Ред.) спрашивают меня: “Ну, где твоя золотая кнопка?”. А я ответила: “Я хочу отдать ее тому, кто на этой сцене не будет ничего доказывать, кто здесь будет дышать. Сегодня она ваша, – отметила Елена.

В конце выпуска на сцену неожиданно вышел ведущий бэкстейджа Иван Люленов. Артист презентовал саундтрек проекта Я маю талант.

Кто из участников 4 эпизода Україна має талант 2026 прошел дальше

Милана Кальниченко и Милан Дитиненко, 11 и 14 лет, Киев — спортивные бальные танцы;

Василий Маевский, 12 лет, Клячаново (Закарпатская область) — гиревой спорт;

Валерия Grygorivna, 26 лет, Киев — вокал;

Максим Герман и Елизавета Грязева, 17 и 13 лет, Запорожье — воздушная гимнастика;

Марко Сердинский, 12 лет, Ивано-Франковск – вокал;

Константин Кукушкин, 29 лет, Купянск (Харьковская область) — игра на аккордеоне;

Екатерина Погребенная, 33 года, Беляевка (Одесская область) — рисование светом;

Максим Голосков, 32 года, Киев – рэп;

Евгения Ящук, 20 лет, Киев – танцы;

Дмитрий Грунский, 38 лет, Днепр — стронгмен;

Дарья Мелявская, 16 лет, Подольск (Одесская область) — гимнастика;

Танцевальная команда Maximal & Gratsiya (SDM crew), 16-21 год, Ивано-Франковск — танцы;

Кира Касинец, 11 лет, Ужгород — чтение скороговорки;

Елена Вагонова и Валерия Радомская, 36 и 27 лет, Шанхай (Китай) – воздушная гимнастика;

Злата Клепач, 13 лет, Тернополь – вокал;

Танцевальный коллектив BE BEST TEACHERS, 18-38 лет, Киев – танцы;

Мария Белоус, 12 лет, Подольск (Одесская область) — гимнастика;

Диана Чмых, 52 года, Киев — рисование грудью;

Анна Гринива, 37 лет, Киев/Берлин (Германия) — этнодиджей;

Дарья Пономаренко, 13 лет, Черкассы – воздушный пилон;

Иван Люленов, 31 год, Стояновка (Молдова)/Киев — вокал.

Пятый эпизод Україна має талант выйдет на телеканале СТБ в воскресенье, 20 сентября, в 19:00.

Ранее мы рассказывали о том, как прошел третий эпизод Україна має талант и кто прошел третий кастинг.

Фото: телеканал СТБ

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