Возвращение старых участников и опасные номера: как прошел второй эпизод Україна має талант

В воскресенье, 30 августа, на телеканале СТБ показали второй эпизод нового сезона Україна має талант. На сцену вышли, в частности, участники прошлых сезонов, ветеран, сын военного капеллана, а также другие талантливые артисты. В материале рассказываем все, что известно о самых интересных моментах второго эпизода Україна має талант.

Україна має талант 2026: как прошел второй эпизод

Второй эпизод начался с выступления воздушной гимнастки Анастасии Горбацевич, которая в свои 8 лет уже является рекордсменкой Украины. Спортсменка приехала из Запорожья и показала зрителям цирковой номер на зонте.

Одна из членов жюри, актриса Елена Кравец, отметила, что выступление Анастасии было настолько красивым, что при его просмотре трудно было сдерживать себя и свои чувства.

Во время второго кастинга Україна має талант жюри — музыкант Артем Пивоваров и актер Стас Боклан — впервые нажали красные кнопки во время выступления 41-летней преподавательницы музыкальной школы и TikTok-блогерки Шаи. Она пришла на проект с песней Jerry Heil Додай гучності (12 points), а также сыграла на скрипке.

Певица отметила, что полученный результат не отменяет ее труд, подготовку и любовь к музыке и пению.

Еще одним ярким моментом второго выпуска стало выступление Артура Гульванского, 22-летнего мима. Он показал личную глубокую историю о воине. В начале полномасштабного вторжения отец парня присоединился к войску, позже, получив травму, он стал капелланом.

— Он помогает людям, которые были на фронте, стать духовно сильнее. Я хочу этим номером сказать: поймите, эти люди (военные – ред.) прошли ад. Этим людям нужна поддержка. Я помню. Я понимаю. И мне досадно, что так произошло, – сказал Артур.

Новый выпуск запомнился также возвращением на сцену танцевальной команды THE BOND. Танцоры вернулись через 5 лет в обновленном составе под руководством Анны Бондаренко.

Их номер Веселая пенсия заслужил возгласы браво из зала и развеселил жюри.

— Мы вообще поставили этот номер, потому что у вас (Артема Пивоварова – ред.) есть шикарный друг в жюри – Станислав Владимирович. И ему в следующем году будет “сикс-севен” (12 января Боклану исполнится 67 лет – ред.)!, – сказала одна из участниц команды.

Также в новом выпуске зрители увидели заслуженную артистку Татьяну Пискареву, которая пришла поддержать 12-летнюю дочь — Надежду Лесникову. Девочка спела сложную песню Селин Дион – The Power Of Love.

Как рассказала Татьяна, дочь сама выбрала эту непростую композицию.

– Я сначала схватилась за голову. Я понимаю, что она выбрала, а она – нет. И, слава Богу, что наши дети идут навстречу своей цели, мечтам. Спокойно. Они не знают, чего нужно бояться. А нам главное этого не рассказывать, – сказала Татьяна.

Во время второго кастинга Анастасия Ильина и Дмитрий Баин выступили с очень опасным номером – метанием ножей. Артисты получили сразу две красные кнопки – от Кравец и Боклана. Жюри объяснило такое решение тем, что при других обстоятельствах этот номер вызвал бы восторг, но сейчас продемонстрированная опасность провоцирует напряжение и чувство страха.

Также во втором эпизоде ​​26-летний стендап-комик Дмитрий Довгий получил золотую кнопку от Стаса Боклана.

На сцену второго кастинга телешоу также вышел ветеран Иван Роман, стреляя из лука с повязкой на глазах, он попал в десятку. Жюри встретили мужчину с аплодисментами и поблагодарили за службу. Также после выступления Ивана члены жюри вышли к нему и его жене на сцену и сделали общую фотографию.

– Сегодня будет не три да. Сегодня – все десять да. X10 да у вас сегодня. Это было грандиозно, – отметили жюри.

Новый эпизод телешоу завершил номер Владимира Кирюшина, воздушного пилониста, которому зрители аплодировали стоя. Артем Пивоваров отметил филигранность и профессиональность артиста, который получил да от всех членов жюри.

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Кто из участников 2 эпизода Україна має талант прошел дальше

Анастасия Горбацевич, 8 лет, Запорожье – воздушная гимнастика;

Артур Гульванский, 22 года, Киев – мим;

Александра Дорож, 17 лет, Одесса – восточные танцы;

SKY LIGHTS, 17-24 года, Кривой Рог/Киев — акробатика;

народный ансамбль Злагода, 55-95 лет, Мирное (Черниговская область) — вокал;

танцевальная команда THE BOND, 8-15 лет, Киев – танцы;

Надежда Лесникова, 12 лет, Киев – вокал;

Анастасия Бочковская и Ева Хлопко, 9 лет, Вольнянск (Запорожская область) – воздушная гимнастика;

Ульяна Торопова, 16 лет, Запорожье/Ивано-Франковск — танцы;

Сергей Земзюлин, 26 лет, Никополь/Киев – воркаут;

Дмитрий Довгий, 26 лет, Каменец-Подольский/Германия — стендап;

Давид Давидян, 37 лет, Киев – игра на вибрафоне;

Adrian Licea, 33 года, Куба – вокал;

Артём Сокольников, 12 лет, Киев — танцы;

Иван Роман, 38 лет, Николаев — стрельба из лука;

Ринат Бугай и Лали Митченко, 7 лет, Харьков/Киев — бальные танцы;

Владислава Герман-Проценко, 18 лет, Киев – искусство хула-хупов;

Владимир Кирюшин, 29 лет, Киев – воздушный пилонист.

Следующий выпуск Україна має талант выйдет 6 сентября на телеканале СТБ.

Ранее мы писали о том, что после длительного перерыва Україна має талант возвращается на наши телеэкраны.

Фото: СТБ

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