Откровенно и о личном. Женя Кот рассказывает нам о танцах, ценностях и отношениях с Татаринцевой

Женя Кот — известный украинский хореограф, режиссер-постановщик. Судья талант-шоу на СТБ Україна має талант. Участник и победитель шоу Танцюють всі и Танці з зірками. Артист вдохновляет не только своим творчеством, но и взглядами на жизнь.

Поэтому Вікна эксклюзивно пообщались с Женей, и он откровенно рассказал нам о будущем, новогодних традициях, отношениях с женой Наталией Татаринцевой и стереотипах о “настоящем мужчине”.

А начали мы разговор с блиц-опроса.

— Автомобиль или мотоцикл?

— Автомобиль.

— Вечер дома или в баре (ресторане) с друзьями?

— Дома.

— Турция или Египет?

— Турция.

— Таити или Мальдивы?

— Таити.

— Судейство или постановка танцевального шоу?

— Нельзя сравнивать, и то, и другое.

— Сказать и извиниться или не сказать и жалеть?

— Сказать и извиниться.

— Если ребенок, то девочка или мальчик?

— Мальчик.

— Продолжите фразу: я никогда не жалею о…

— В принципе ни о чем не жалею.

— Моя самая большая мечта….

— Я хочу детей.

— Поскольку вы танцовщик, каким танцем могли бы себя охарактеризовать?

Еще такого танца не придумали. Это просто симбиоз всего. И классических, и уличных танцев, и спокойных, и таких горячих танцев. И пасодобль, и танго, и вальс, и румба есть, и джайв там, и брейк-данс, и контемпорари. Там все есть, во мне внутри.

— Вы очень долго в танцах, у вас большой опыт за плечами. Вы волнуетесь сейчас перед выходом на сцену?

— Я всегда волнуюсь перед выходом на сцену. Всегда есть определенные переживания, адреналин, всегда он присутствует.

Если я не буду чувствовать адреналина и переживаний, то тогда уже, пожалуй, я не захочу выходить на сцену.

— Есть ли какие-то ритуалы перед выступлением, чтобы меньше волноваться?

— Наоборот, я пробую себя немного больше раскачать. И бурлящую энергию просто в правильное русло использовать. Использовать ее для силы, для какой-то крепости, мощи себя.

— Ранее мы общались с вашей женой. И она сказала, что у вас есть специальный рацион. Но всем нам иногда хочется чего-нибудь неполезного. Без чего вы не можете обойтись?

— Пожалуй, это бургеры. Что-то такое, где есть соусы. Потому что я в принципе соусы не ем, но если ем бургер какой-нибудь, то могу позволить. Ну и картошечку, конечно, могу себе позволить. Но не фаст-фуд. Это может быть бургер в ресторане или когда я сам дома приготовлю.

— Скоро наступит Новый год. Есть ли в семье какие-то традиции, как вы встречаете этот праздник?

— Пока традиций нет, потому что, во-первых, мы артисты и бывает такое, что мы на работе отмечаем Новый год, а бывает с друзьями, но чаще всего это с друзьями мы Новый год встречаем.

Поэтому пока определенные традиции у нас не выработались, мы не так долго живем вместе. Всего шесть с половиной лет вместе. В январе будет три года, как мы женаты. Поэтому мы только понемногу думаем, как это делать и как это выстраивать.

Мне кажется, что такие традиции появляются в семье, когда появляются дети. Когда нужно все уже более стабильно и больше по расписанию все делать.

(Женя Кот и Наталья Татаринцева во время совместного выступления в финале Україна має талант)

— Относительно праздничного стола и вашего рациона. Все едят традиционное оливье и другие салаты. Вы себе такое позволяете?

— Ну, конечно, я ел всегда каждый Новый год эти оливьешки. Но, честно говоря, недавно была съемка новогодняя, ​​там ставили стол, разные блюда были на столе и было оливье, и я вам скажу, что у меня даже не возникло желания съесть этот салат.

Я отказался очень давно от всех соусов и особенно от майонеза. Потому что очень тяжело для желудка. Я понимаю, что это тяжело для моего пищеварения и не слишком полезно. Поэтому я не уверен, что в этом году буду есть салат.

— Какой ваш любимый новогодний фильм?

— Честно говоря, что пришло в голову первое — это Один дома.

Я не могу сказать о советских фильмах, таких как Ирония судьбы. Да, я их знаю, я их видел много раз, но я не могу сказать, что я к ним прикипел. Да, там есть смешные моменты, но это уже столь давнее.

Хотя и Один дома тоже старый фильм, но как-то он более яркий, атмосферный и приключенческий и все же о любви, семье, искренности.

А Ирония судьбы более драматичное кино. Поэтому я выбираю больше такое, где можно и посмеяться, и помечтать, и вдохновиться чем-нибудь.

— Вашей жене мы задавали такой вопрос: “В чем секрет хороших отношений?” Теперь хотелось бы услышать ваш ответ.

— Мы не знаем никакого секрета. У нас все время спрашивают об этом.

Просто желание, чтобы эти отношения были хорошими и работать над ними, слушать друг друга, пробовать и хотеть.

Внутри тебя должно быть желание сделать этого человека счастливым. И чувствовать, что когда ты рядом с этим человеком, ты тоже счастлив и тебе это нравится.

— Наталья сказала, что секрет в общении и именно этому вы ее научили.

— Да, была такая история.

Но я не думаю, что это прямая панацея от всего — только общение. Можно общаться и друг друга не понимать, и не чувствовать к человеку ничего.

Это симбиоз разных вещей. Симбиоз всего. Она же такая спортсменка у меня, потому более закрытый человек. Поэтому я все время выспрашивал у нее и говорил, что нам нужно общаться, что я не смогу понимать, что тебе нужно и что ты хочешь. Я буду разрываться, ты будешь срываться, и это будет накапливаться.

Это стандартные вещи, на которые действительно надо обращать внимание, не просто говорить.

К примеру, Наталья очень любит, чтобы дома были цветы. Раз в неделю, раз в две недели я покупаю букет цветов, и у нас повсюду в доме стоят вазы с цветами. Ее это очень радует и очень это нравится.

Да и с другим. Мне все время хочется что-нибудь сделать для нее интересное или купить что-то для нее, обновить что-то, не для себя, а для нее.



— С детства говорят, что парень должен быть сильным и не плакать. Есть ли у вас какое-нибудь представление о том, каким должен быть настоящий мужчина, и изменилось ли оно со временем?

У меня не было никаких предубеждений в детстве, что я хочу стать настоящим мужчиной. Я даже не могу сказать, что я хотел быть этаким или другим.

— Когда я видел какие-то детали, которые мне нравились в людях, или, например, в кино у кого-то, я хотел приобретать эти скилы.

Если у тебя есть природная способность плакать, глаза есть, слезы идут, ты чувствуешь, что ты можешь плакать, то это совсем не показатель, мужчина ты или не мужчина. Это то, что нам дала природа — это все о людях, это совсем не о характере.

На какие-то стереотипы я стараюсь не обращать внимания. Наверное, они во мне есть, но я к ним не прислушиваюсь и не отношусь к этому критично. Мне спокойно, я веду себя так, как веду себя.

Стараюсь правильно что-нибудь сделать, чтобы никого не огорчить, чтобы кого-то поддержать, и не быть ленивым. Не делать себе в минус и людям в минус. Следить за здоровьем.

Есть вещи не просто, что “я сказал, что это правильно”, а в принципе есть логика вещей.

Если я не пьянствую, это нормально, потому что я не порчу жизнь и здоровье себе. Я могу выпить бокал вина, шампанского или хорошего виски, но я не делаю это так, чтобы тратить здоровье на эти вещи, и мне кажется, что это мужской поступок.

Но, с другой стороны, это правильный и женский поступок — это человечный поступок.

Я стараюсь быть человечным, а не суперчеловеком.

Мне кажется, что люди, которые не придерживаются каких-либо вещей, скрываются под такими выражениями “это не по-мужски” или наоборот.

— Есть ли у вас в семье разделение обязанностей на мужские и женские?

— Нет совсем, мы помогаем друг другу. Но, конечно, что Наталья готовит.

Я могу и сам себе это приготовить, но она очень вкусно готовит и ей самой это нравится.

Даже когда я прихожу и говорю: “Давай я тебе помогу”, — она ​​такая: “Не мешай мне” (смеется). Это только так.

Посуду я могу помыть. Бывает, что я могу оставить ее, но все же в 90% случаев я убираю за собой. Стиркой или уборкой у нас занимается человек, которого мы нанимаем.

— Если бы была такая необходимость, согласились бы вы пойти в декрет вместо Натальи?

— Я даже не знаю, все очень зависит от ситуации. В принципе мог бы, но я такой человек, что мне нужно быть активным, и я не мог бы, пожалуй, сидеть долго, поэтому мы бы что-нибудь придумали.

Есть няни, есть бабушки и дедушки — это все же можно придумать и настроить. Главное выражать свои желания, а не просто говорить: “Все, у меня ребенок, я зашиваюсь и сижу только с ним”.

— Многие мужчины стесняются уходить в мужской декрет, и женщине приходится жертвовать своей карьерой. Как вы считаете, нормально ли это — уйти на полгода или год в декрет, чтобы женщина построила свою карьеру?

— Я не знаю, мне очень сложно ответить, ушел ли бы я в отпуск на полгода. Потому что сейчас я могу сказать “да”, а потом момент может наступить, а я скажу, что не могу.

Я не был в такой ситуации и потому точно не могу сказать. Пожалуй, я бы не пошел в декретный отпуск, я искал бы все же другие варианты, как можно так сделать, чтобы моя жена была тоже активной и я остался тоже.

— Напоследок давайте пофантазируем. Женя Кот через 10 лет — кто он?

Женя Кот через 10 лет уже, пожалуй, один из самых известных режиссеров-постановщиков, один из самых известных артистов Украины. Так, как есть сейчас, но все масштабируется.

— У Жени Кота семья, дети или один ребенок, но точно будет.

Живёт в большом доме за городом, счастливая семья, все здоровы, работа есть, все есть.

Мне не очень нравится загадывать так далеко, потому что я больше люблю по лестнице идти понемногу, вперед, вперед и вперед, не перепрыгивать через несколько ступенек.

Женя Кот был судьей самого популярного талант-шоу страны. Недавно состоялся финал шоу Україна має талант. В грандиозном финале за победу боролись 11 артистов, среди которых были танцоры, менталисты, акробаты, пилонисты, музыканты и силачи.

А победителем Україна має талант 2021 стал Артем Фесько — 14-летний мальчик с ангельским голосом.