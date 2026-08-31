Україна має талант 2026: кто уже получил Золотую кнопку

30 августа на телеканале СТБ вышел уже второй эпизод популярного телепроекта Україна має талант, вернувшийся в эфир после длительного перерыва. Участники Україна має талант 2026 поражают жюри и зрителей чувственными выступлениями и глубокими историями своей жизни.

За первые два эпизода жюри уже дважды дали участникам желаемую Золотую кнопку. Что означает Золотая кнопка и кто из участников уже получил ее, рассказываем в нашем материале.

Золотая кнопка в Україна має талант 2026: что означает

Золотая кнопка в Україна має талант 2026 — шанс для талантливого и яркого участника или коллектива попасть сразу в финал телешоу, не проходя промежуточных отборов.

Возможность этой функции ограничена. За весь период кастингов каждый член жюри имеет право нажать эту особую кнопку только один раз. Для того чтобы участник прошел сразу в гала-концерт достаточно соответствующего решения одного члена жюри. Далеко не каждое выступление может произвести неизгладимое впечатление, поэтому Золотую кнопку нажимают в особых случаях, когда на сцене стоит безоговорочный талант.

При нажатии этой кнопки вся сцена озаряется ярким золотым светом и на выбранного участника падает праздничное конфетти. То есть Золотая кнопка в определенном смысле является “золотой”.

Кто из участников Україна має талант 2026 уже получил Золотую кнопку

Кастинги недавно начались, однако уже двое судей определили счастливчиков, которые после своего выступления сразу направились в финал. Музыкант Артем Пивоваров нашел своего фаворита еще на первом этапе отборов, а другой член жюри, актер Стас Боклан, не удержался и нажал уникальную кнопку уже в следующем эпизоде ​​кастингов.

MAESTROPIANO получил первую Золотую кнопку на Україна має талант 2026

41-летний пианист-виртуоз Алексей Беглецов, выступающий с авторским проектом MAESTROPIANO, первым получил желаемую кнопку. Он сыграл на рояле вслепую. Сразу в финал Алексея отправил его коллега Артем Пивоваров.

— Друг, ты в финале. Нет больше никаких препятствий. Я хочу тебя видеть в финале. Удиви меня. Пожалуйста, не подведи меня, – сказал ему Пивоваров.

Алексей Беглецов хочет продемонстрировать, что академическая музыка способна заинтересовать не только любителей классики. В прошлом году он выступил с первым шоу, в котором объединил классику с мировыми хитами. Особенность его игры в том, что мужчина делает это с закрытыми глазами или накрыв клавиши скатертью.

Стендап-комик Дмитрий Довгий получил вторую Золотую кнопку на Україна має талант 2026

26-летний стендап-комик Дмитрий Довгий глубоко поразил Стаса Боклана своей внутренней энергией. В годовалом возрасте мужчине диагностировали ДЦП, из-за чего он много времени провел в больницах, но не сломался. Поэтому он развивается в искусстве стендапа и говорит о собственном жизненном опыте с юмором. На сцене телешоу он иронически рассказал о своей жизни и участии в Україна має талант.

— Знаете, Дмитрий, я много лет выхожу на сцену и всю жизнь завидую людям, которые, выходя на сцену, моментально завоевывают зрительское внимание. Это такая внутренняя энергия, которая, вероятно, дается Богом при рождении. Это либо есть, либо нет. У вас это есть, – сказал Стас Боклан.

Дмитрий Довгий стал вторым финалистом Україна має талант 2026 благодаря Золотой кнопке от Стаса Боклана.

Ранее мы писали о том, что после длительного перерыва Україна має талант возвращается на наши телеэкраны.

Фото: СТБ

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