Смотрели Гарри Поттера до двух ночи, а потом началась война — как гимнастка Лиза Крутикова помогает украинцам

Прошлой осенью вся страна объединилась перед экранами СТБ в гордости за невероятные таланты Украины, которые своими умениями дарят надежду на светлое будущее. Как каждый из участников в течение этих месяцев помогает стране выстоять против российской агрессии?
25-летняя воздушная гимнастка и участница Холостяк-11 Лиза Крутикова рассказала, как три недели жила под звуки взрывов недалеко от Ирпеня, чем помогает гражданскому населению и как проходит реабилитация после травмы руки, которую она получила перед финалом талант-шоу.
Телеведущий Григорий Решетник говорит о Лизе: она настоящий боец на волонтерском фронте.
Телеведущий Григорий Решетник говорит о Лизе: она настоящий боец на волонтерском фронте.
— Это был день, когда мы с молодым человеком поставили жирную точку в нашем ремонте, длившемся несколько месяцев. Нам привезли диван.
Мы наконец выдохнули, сели на диван и смотрели Гарри Поттера до двух ночи. Потом легли спать.
А через несколько часов я проснулась от звонка своей мамы и ее слов: “Лизонька, собирай чемоданы, нас бомбят…”
А через несколько часов я проснулась от звонка своей мамы и ее слов: “Лизонька, собирай чемоданы, нас бомбят…”
Я не знаю, как передать эти ощущения: когда то, о чем читал в книгах или смотрел в фильмах, происходит вживую. Ты не можешь поверить в это до конца. На часах было около 5:30. Мы схватили собаку, спустились вниз с 16-го этажа по лестнице, в лифте страшно было ехать.
С этого дня мы ночевали в бункере. И находились там три недели.
С этого дня мы ночевали в бункере. И находились там три недели.
Там, в бункере, все соседи стали как родные. До последнего не хотела уезжать. Но в Киеве мы жили на окраине, близко к нам — Ирпень.
Если мы шли наверх, то видели все, что там горело, и слышали все взрывы.
Если мы шли наверх, то видели все, что там горело, и слышали все взрывы.
Сейчас гимнастка живет во Львове и говорит, что все равно тяжело.
— Здесь не трясутся окна и не слышно постоянно работающую ПВО. Но по эмоциональному состоянию тебе не легче от того, что ты уехал. В Киеве мой дом, семья. Ты постоянно в надежде, что вот-вот — и вернешься.
Лиза рассказывает, что использует свой блог для волонтерства.
— Первые дни был сумбур, запросы летели один за другим. Найти машину, жилье, еду… А потом я выделила для себя несколько сфер: помогала людям поселиться, искала им ночлег, до сих пор помогаю людям по индивидуальным запросам.
Однако девушка рассказывает, что некоторые вещи ее раздражают.
— У меня брат офицер, он воюет.
Брат часто рассказывает о плохом качестве бронежилетов: “Ползешь по лесу, а у тебя металл в бок упирается, потому что плитоноска порвалась…”
Брат часто рассказывает о плохом качестве бронежилетов: “Ползешь по лесу, а у тебя металл в бок упирается, потому что плитоноска порвалась…”
Занимаясь волонтерством, я узнаю, что 20 бронежилетов может ехать и только шесть доезжает. Их разбирают и перепродают. Такое очень злит!
Девушка говорит: обидно, что получила травму руки так не вовремя.
— Меня приглашали выступать в Европе на благотворительном концерте. Собранные деньги пошли бы на помощь нашей армии. Но рука пока не способна выдержать тяжелые физические нагрузки.
— Я стараюсь не терять веру и надежду в наше светлое будущее. Если все будут улыбаться и нести добро, это добро скорее победит! — говорит Лиза.
Сергей Притула тоже стал одним из самых активных волонтеров нашей страны. Ранее в своем интервью он рассказал о главных правилах волонтерства и объяснил, бывают ли “хорошие русские”.