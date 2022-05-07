Там вся страна “маленьких Путинов” — Притула о том, есть ли “хорошие русские”, хейте за волонтерство и уходе с ТВ

Известный телеведущий Сергей Притула стал первым гостем нового YouTube-проекта ICTV Украина на связи с ведущей Оксаной Гутцайт. В своем интервью шоумен рассказал о том, есть ли хорошие русские и хейте за волонтерство.

Главные заповеди, как правильно волонтерить

— Первое и самое главное — верификация запроса. Ситуаций за предыдущие восемь лет и последние несколько месяцев, когда солдаты что-то просят у волонтеров, а на самом деле оно у них есть, я видел сотни раз. Я знаю эти случаи.

Сергей рассказывает, что солдаты иногда просят у волонтеров вещи, не спрашивая у комбатов, есть ли они в наличии. Оказывается, что есть. Поэтому нужно верифицировать запросы, чтобы иметь возможность доставить помощь тем, кто действительно в ней нуждается.

Привет! На связи Вікна С 24 февраля Вікна-новини работают днём и ночью, чтобы каждый читатель получал достоверные новости и советы, которые могут спасти жизнь, а также информацию для семьи, работы и безопасности. А сейчас мы нуждаемся в твоей поддержке, чтобы и дальше иметь возможность выполнять свою миссию! А сейчас мы нуждаемся в твоей поддержке, чтобы и дальше иметь возможность выполнять свою миссию! Поддержать (Donate)

Для этого нужно связаться с командиром подразделения или бригады.

Если солдат у вас что-нибудь просит, не стесняйтесь попросить номер ротного, комбата или начальника штаба.

Телеведущий говорит, что могут отправить запрос с мокрой печатью и подписью. Иногда люди возмущаются, как солдаты с передовой, которые находятся в окопах, будут отправлять запрос или заявку на сайте. Но Сергей говорит, что у каждого подразделения есть воинская часть и люди в штабах, которые должны этим заниматься.

Реакция на хейт за волонтерство

— Я с пониманием отношусь к хейту. Я могу понять тот негатив, который несется в сторону волонтеров, особенно крупных, мощных волонтерских структур. Ведь люди думают, если ты волонтер и оперируешь десятками миллионов гривен, ты должен обеспечить любую просьбу и прихоти.

Сергей понимает переживания людей, у которых родные на фронте, ведь у самого такая же ситуация. Но когда ему звонит двоюродный брат и просит достать автомобиль, он говорит, что на автомобиль есть очередь.

— Я себя корю, с одной стороны, потому что это и мой брат и ему нужна машина. Но я не могу себе позволить делать какие-то преференции и пропустить брата вне очереди, ведь нет таких запросов, которые были бы не в приоритете.

Поэтому, говорит телеведущий, и возникает хейт. Ведь человек видит, что другим ты раздаешь, а им почему-то не помогаешь.

Я был готов к этому негативу, потому что частично проходил это в 2014–2015 годах. Но за последние месяцы негатив вырос в несколько раз.

Существуют ли “хорошие русские”?

— Недавно я ответил на вопросы женщины, которая попросила дать интервью каналу Дождь, ведь нужно доносить людям в России информацию о том, что происходит в Украине.

Сергей говорит, что он ответил им направлением движения русского военного корабля.

— Нет сейчас ни хороших россиян, ни плохих. Есть только те “хорошие русские”, которых хорошими делают наши ВСУ. Когда кто-то начинает говорить, что Путин неправ, но ведь у них там вся страна “маленьких Путинов”.

Даже те, кто называют себя либералами, если копнуть немного глубже, таковыми не являются.

Сергей говорит, что за 22 года своего молчания и путинского режима россияне привели к тому, что сейчас умирают люди в Украине.

Самое полезное, что может сделать цивилизованный Запад — отменить визы для россиян.

Ведь почему-то никто не любит отдыхать или ездить на шопинг в Россию. А едут на Лазурный берег или в Италию.

Вернется ли Сергей Притула на телевидение?

— Морально я настраивался, что зима, весна и лето 2022 станет лебединой песней для меня на телевидении. Я для себя внутри это решил. Сейчас я пытаюсь заглянуть в свою жизнь после победы. Будет очень тяжело работать в развлекательном сегменте.

Пожалуй, я еще не готов это публично объявить, потому что это серьезный шаг. Я с 2005 года работаю на телевидении, и это занятие я действительно люблю. Но не знаю, найду ли в себе мотивацию и вдохновение переступить через себя после всего этого ужаса войны.

Я скорее вижу свою миссию в будущем в том, чтобы сделать все, чтобы не было оснований для такого ужаса. На государственном уровне попытаться влиять на какие-то вещи, — рассказал Сергей Притула.

Смотри полное интервью Сергея Притулы:

Украинские звезды шоу-биза поддерживают Украину и делают все, что в их силах, для помощи. Ранее Иван Дорн дал откровенное интервью, в котором рассказал о поддержке Украины и нашей победе.