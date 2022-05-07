Там вся страна “маленьких Путинов” — Притула о том, есть ли “хорошие русские”, хейте за волонтерство и уходе с ТВ

Известный телеведущий Сергей Притула стал первым гостем нового YouTube-проекта ICTV Украина на связи с ведущей Оксаной Гутцайт. В своем интервью шоумен рассказал о том, есть ли хорошие русские и хейте за волонтерство.
— Первое и самое главное — верификация запроса. Ситуаций за предыдущие восемь лет и последние несколько месяцев, когда солдаты что-то просят у волонтеров, а на самом деле оно у них есть, я видел сотни раз. Я знаю эти случаи.
Сергей рассказывает, что солдаты иногда просят у волонтеров вещи, не спрашивая у комбатов, есть ли они в наличии. Оказывается, что есть. Поэтому нужно верифицировать запросы, чтобы иметь возможность доставить помощь тем, кто действительно в ней нуждается.
Для этого нужно связаться с командиром подразделения или бригады.
Если солдат у вас что-нибудь просит, не стесняйтесь попросить номер ротного, комбата или начальника штаба.
Если солдат у вас что-нибудь просит, не стесняйтесь попросить номер ротного, комбата или начальника штаба.
Телеведущий говорит, что могут отправить запрос с мокрой печатью и подписью. Иногда люди возмущаются, как солдаты с передовой, которые находятся в окопах, будут отправлять запрос или заявку на сайте. Но Сергей говорит, что у каждого подразделения есть воинская часть и люди в штабах, которые должны этим заниматься.
Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Сергій Притула (@siriy_ua)
Публикация от Сергій Притула (@siriy_ua)
— Я с пониманием отношусь к хейту. Я могу понять тот негатив, который несется в сторону волонтеров, особенно крупных, мощных волонтерских структур. Ведь люди думают, если ты волонтер и оперируешь десятками миллионов гривен, ты должен обеспечить любую просьбу и прихоти.
Сергей понимает переживания людей, у которых родные на фронте, ведь у самого такая же ситуация. Но когда ему звонит двоюродный брат и просит достать автомобиль, он говорит, что на автомобиль есть очередь.
— Я себя корю, с одной стороны, потому что это и мой брат и ему нужна машина. Но я не могу себе позволить делать какие-то преференции и пропустить брата вне очереди, ведь нет таких запросов, которые были бы не в приоритете.
Поэтому, говорит телеведущий, и возникает хейт. Ведь человек видит, что другим ты раздаешь, а им почему-то не помогаешь.
Я был готов к этому негативу, потому что частично проходил это в 2014–2015 годах. Но за последние месяцы негатив вырос в несколько раз.
Я был готов к этому негативу, потому что частично проходил это в 2014–2015 годах. Но за последние месяцы негатив вырос в несколько раз.
— Недавно я ответил на вопросы женщины, которая попросила дать интервью каналу Дождь, ведь нужно доносить людям в России информацию о том, что происходит в Украине.
Сергей говорит, что он ответил им направлением движения русского военного корабля.
— Нет сейчас ни хороших россиян, ни плохих. Есть только те “хорошие русские”, которых хорошими делают наши ВСУ. Когда кто-то начинает говорить, что Путин неправ, но ведь у них там вся страна “маленьких Путинов”.
Даже те, кто называют себя либералами, если копнуть немного глубже, таковыми не являются.
Даже те, кто называют себя либералами, если копнуть немного глубже, таковыми не являются.
Сергей говорит, что за 22 года своего молчания и путинского режима россияне привели к тому, что сейчас умирают люди в Украине.
Самое полезное, что может сделать цивилизованный Запад — отменить визы для россиян.
Самое полезное, что может сделать цивилизованный Запад — отменить визы для россиян.
Ведь почему-то никто не любит отдыхать или ездить на шопинг в Россию. А едут на Лазурный берег или в Италию.
— Морально я настраивался, что зима, весна и лето 2022 станет лебединой песней для меня на телевидении. Я для себя внутри это решил. Сейчас я пытаюсь заглянуть в свою жизнь после победы. Будет очень тяжело работать в развлекательном сегменте.
Пожалуй, я еще не готов это публично объявить, потому что это серьезный шаг. Я с 2005 года работаю на телевидении, и это занятие я действительно люблю. Но не знаю, найду ли в себе мотивацию и вдохновение переступить через себя после всего этого ужаса войны.
Я скорее вижу свою миссию в будущем в том, чтобы сделать все, чтобы не было оснований для такого ужаса. На государственном уровне попытаться влиять на какие-то вещи, — рассказал Сергей Притула.
Украинские звезды шоу-биза поддерживают Украину и делают все, что в их силах, для помощи. Ранее Иван Дорн дал откровенное интервью, в котором рассказал о поддержке Украины и нашей победе.