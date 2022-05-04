“Я хотел бы увидеть всех живыми!” Откровенное интервью Ивана Дорна об Украине, поддержке, россиянах и нашей победе

Иван Дорн – украинский исполнитель и продюсер. Родом из России, но в двухлетнем возрасте переехал с семьей в Украину, поскольку его отец работал на ЧАЭС. Сегодня музыкант, как каждый украинец, борется за нашу свободу на своем фронте: записывает песни поддержки, рассказывает миру правду и участвует в благотворительных концертах.

Мы эксклюзивно пообщались с Иваном Дорном о поддержке Украины в мире, русских звезд и о том, как он будет праздновать нашу победу над Россией.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Ivan Dorn (@dorn_ivan) Привет! На связи Вікна С 24 февраля Вікна-новини работают днём и ночью, чтобы каждый читатель получал достоверные новости и советы, которые могут спасти жизнь, а также информацию для семьи, работы и безопасности. А сейчас мы нуждаемся в твоей поддержке, чтобы и дальше иметь возможность выполнять свою миссию! А сейчас мы нуждаемся в твоей поддержке, чтобы и дальше иметь возможность выполнять свою миссию! Поддержать (Donate)

– Вы сейчас в эстонской столице Таллин с целью благотворительного концерта. Какие итоги благотворительности за два месяца войны? Что удалось собрать и как это мотивирует продолжать?

— Мастерская – это было мое музыкальное издание, как принято называть, лейбл (ред. Masterskayа), который занимался выпуском украинской музыки и давал возможность миру слышать ее повсюду.

Когда началась война, Мастерская стала волонтерским движением, очень мощным. Они уже развезли медикаменты, еду и другую помощь в более чем 300 домов по Киеву и области, эвакуировали более десятка человек из Киевской, Запорожской, Сумской, Черниговской областей.

Все средства, которые были потрачены, все чеки – можно увидеть в Masterskayа в соцсетях. При этом они еще и поддерживают дух Украины, потому что выпускают песни, выпускают до сих пор музыку, они продолжают свою деятельность как музыкальное издательство, что меня очень радует.

И если говорить обо мне, то я сейчас устраиваю концерты в Европе, после этого будут концерты в Америке. Все собранные средства мы отдаем Украине, конечно.

Кроме того, есть мои собственные деньги, на которые я сейчас живу. И они почти закончились, потому что регулярно отдаю на помощь своим друзьям, кто в ВСУ, терробороне, просто людям, нуждающимся в медикаментах, пище и других вещах первой необходимости.

— Вы выбрали для благотворительного тура не только страны Прибалтики, но и Венгрию. Там, как мы знаем, отношение правительства к войне на Украине неоднозначно и местами русофильское, за что их критикуют в ЕС. Как вы думаете, как вас примет простой венгерский народ?

– Я знаю, зачем я туда еду. Собрать средства — в первую очередь, во-вторых, объяснить, что на самом деле происходит в Украине и как нужно относиться к этому – что мы не соглашаемся с отношением их правительства к ситуации, которая сейчас развернулась.

Чтобы они не относились к войне таким образом, как ставится сейчас их правительство. Мне кажется, что концерты и такой откровенный разговор с аудиторией может помочь.

— А если мы вспомним о российских звездах шоу-бизнеса…

– На них надо уже *** (путь русского корабля – Ред.) забить! Не нужно о них вспоминать! (смеется)

– Среди российских звезд шоу-бизнеса есть те, кто высказывается в защиту украинцев. К примеру, Максим Галкин осуждал на днях обстрел Одессы. Есть ли, по вашему мнению, так называемые “хорошие россияне”, друзья Украины?

– Есть точно адекватные россияне. К сожалению, они большей частью уехали из России, где-то находятся в Европе. Кто-то в Грузии. Кто просто прячется.

Будь они все в России, они могли бы что-то сделать, они могли бы как-то сосредоточить все силы и остановить весь этот ужас. Кто-то уехал и помогает Украине.

К примеру, Noize MC и Монеточка. Устраивает концерты Oxxxymiron. Есть те, кто стыдится за деятельность их правительства, российской власти, за ту катастрофу, которую они развернули. Хорошие, не хорошие, но адекватные точно есть, пытающиеся помочь.

Если бы таких было больше, то этой войны не было бы или она была бы остановлена. Сейчас я ни с кем из россиян вообще не общаюсь.

У меня есть мои родные в Башкортостане, которые, кроме уехавшего брата, ни разу не позвонили за это время и не спросили, все ли у меня нормально вообще. Поэтому почти на всех людях в России поставлен крест.

– Заграницей вы встречали лично россиян во время войны? Что бы делали, если бы встретили россиян, которые поддерживают Путина и его преступления?

— Ой, ***** (черт – Ред). Я был бы неадекватным, мне кажется, если бы я встретил таких людей. Не хочу даже об этом размышлять.

– Верили ли вы в то, что РФ начнет полномасштабное вторжение в Украину?

— Конечно, нет! Мне кажется, что ни один человек не ожидал. Политологи даже выдающиеся, которые могут что-либо прогнозировать – они ошиблись. Что говорить обо мне?

Я надеялся, что это просто географическое запугивание. Типа все силы они собрали у границ и оказывают определенное моральное давление. Но все-таки начали войну. Никто не думал, что они могут это сделать.

— Ваш родной город Славутич в Киевской области россияне осаждали в течение нескольких недель. Знаете ли вы о ситуации там после ухода орков?

– Убили людей с терробороны, когда захватывали город, и хотели посмотреть, что там есть. Вообще не понимаю, зачем российской армии заходить в Славутич, где нет важных для армии каких-либо инфраструктурных точек. Просто город уютный, тихий.

Там находились до сих пор родители моей жены.

Они все вышли на центральную площадь, когда зашла русская армия, и оказывали давление прямо своими телами, говоря, что здесь россиян не ждут, чтобы они уходили отсюда. И таким образом оркам пришлось выйти из города.

Убили людей, пришли посмотрели, поняли, что там нечего делать, и вышли. Родители жены не хотят даже сейчас уезжать, потому что их позиция такова: в городе должны быть люди, чтобы кто-то сказал оркам, что их здесь не ждут.

— Как после пережитого война изменила Украину, по вашему мнению? Что изменилось у вас внутри?

– У каждого украинца сейчас есть ответственность за наше будущее. Она и была, но сейчас она умножена на множество раз. И я уверен, что нас ждет классное, светлое будущее, где мы будем страной с реальной свободой.

Мы будем примером свободной страны для всего мира. У нас будет классная музыка. Когда приходит война, всегда хочется эмоционально высказаться.

Культура точно пойдет наверх, экономика пойдет наверх. Надо просто дождаться, когда мы победим.

— Какое отличие между россиянами и украинцами, по вашему мнению?

— У нас разные ценности. Для нас важна наша земля. Это можно услышать в наших песнях, в фольклоре. У россиян фольклор груб, он о необъемности земель, о широте души, хотя, широта души у нас, а не у них есть.

Когда россияне, например, 200 человек смотрят, как ОМОНовцы забирают сына какой-нибудь женщины, пока она кричит, то люди просто стоят и снимают на телефон. Я не могу представить себе такого в нашей стране. Это уже одна из ценностей, по которой можно понять, насколько мы отличаемся.

Они просто не понимают, что такое свобода. Они десятилетиями были запуганы, они не могут высказаться против того, что происходит.

– Недавно вам запрещен въезд в Россию на 50 лет. Как вы отреагировали на данную новость?

– Может, приедем тогда, когда Москва будет под украинским флагом.

Начнём с Краснодарского края, заберем его обратно, Таганрог, все остальное, а потом до Москвы дойдем, поставим флаг. Скажем: “Нам не нужно к вам ездить, теперь вы к нам будете ездить”.

— Сожалеете, что не увидите похорон Путина?

— Я не жалею, что я не увижу его похороны. Я Сталина не видел похорон, так и Путина не увижу.

Ничего страшного. Я бы отпраздновал сто процентов. У меня уже бутылка водки стоит на этот день и салюты!

— Как будете праздновать нашу победу?

– Очень хочу вернуться в Киев и устроить большой концерт вместе с другими нашими артистами. Я хотел бы увидеть всех живых, всех своих родных, друзей.

И просто людей, жителей Киева, которых и сейчас продолжают обстреливать, как почти всю Украину. Но праздник нашей победы будет реально классным!

Я его очень жду и, надеюсь, оно произойдет как можно скорее!

Напомним, ранее Иван Дорн сочинил новую песню. Она называется #ArmUkraineNow и призывает помочь Украине и украинцам.