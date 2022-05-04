“Я хотів би побачити всіх живими!” Відверте інтерв’ю Івана Дорна про Україну, підтримку, росіян і нашу перемогу

Іван Дорн — український виконавець та продюсер. Родом Іван з Росії, але у двохрічному віці переїхав з родиною до України, оскільки його батько працював на ЧАЕС. Сьогодні музикант, як і кожен українець, бореться за нашу свободу на своєму фронті: записує пісні підтримки, розповідає світові правду та бере участь у благодійних концертах.

Ми ексклюзивно поспілкувалися з Іваном Дорном про підтримку України у світі, російських зірок та про те, як святкуватиме нашу перемогу над Росією.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Ivan Dorn (@dorn_ivan) Привіт! На зв'язку Вікна З 24 лютого Вікна-новини працюють вдень та вночі, аби кожен читач отримував достовірні новини і поради, що можуть врятувати життя, та інформацію для сім’ї, роботи та безпеки. Наразі ми потребуємо твоєї підтримки, щоб і надалі мати змогу виконувати свою місію! Наразі ми потребуємо твоєї підтримки, щоб і надалі мати змогу виконувати свою місію! Підтримати (Donate)

– Ви зараз в естонській столиці Таллін з метою благодійного концерту. Які підсумки благодійності за два місяці війни? Що вдалося зібрати і наскільки це мотивує продовжувати?

– Майстерня – це було моє музикальне видання, як заведено називати, лейбл (ред. Masterskayа), який займався випуском музики української й давав змогу світові чути її всюди.

Після того, як почалася війна, Майстерня стала волонтерським рухом, дуже потужним. Вони вже розвезли медикаменти, їжу й іншу допомогу в більш ніж 300 будинків по Києву і в області, евакуювали більше десятка людей з Київської, Запорізької, Сумської, Чернігівської областей.

Всі кошти, що були витрачені, всі чеки – можна побачити у Masterskayа в соцмережі. При цьому вони ще й підтримують дух України, бо випускають пісні, випускають досі музику, вони продовжують свою діяльність як музичне видавництво, що мене дуже тішить.

І якщо казати про мене, то я зараз влаштовую концерти в Європі, після того будуть концерти в Америці. Всі зібрані кошти ми відаємо Україні, авжеж.

Окрім того, є мої власні гроші, на які я зараз живу. І вони майже закінчилися, бо регулярно віддаю на допомогу своїм друзям, хто в ЗСУ, теробороні, просто людям, які потребують медикаментів, їжі й всіх інших речей першої потреби.

– Ви обрали благодійного туру не лише країни Прибалтики, а й Угорщину. Там, як ми знаємо, ставлення уряду до війни в України неоднозначне і місцями русофільське, за що їх критикують у ЄС. Як гадаєте, як вас прийме простий угорський народ?

– Я знаю, навіщо я туди їду. Зібрати кошти насамперед, по-друге, пояснити, що насправді відбувається в Україні і як потрібно ставитись до цього – що ми не погоджуємося зі ставленням їхнього уряду до ситуації, яка зараз розгорнулась.

Щоб вони не ставилися до війни таким чином, яким ставиться зараз їх уряд. Мені здається, що концерти й така відверта розмова з аудиторією може допомогти.

– А якщо ми згадаємо про російських зірок шоу-бізнесу…

– На них треба вже *** (шлях російського корабля – Ред.) забити! Не треба про них згадувати! (сміється)

– Серед російських зірок шоу-бізнесу є ті, хто висловлюється на захист українців. Наприклад, Максим Галкін засуджував днями обстріл Одеси. Чи є, на вашу думку, так звані “хороші росіяни”, друзі України?

– Є точно адекватні росіяни. На жаль, вони здебільшого, всі виїхали з Росії, десь перебувають в Європі. Хтось в Грузії. Хтось просто ховається.

Якби вони були всі в Росії, вони могли б щось зробити, вони могли б якось зосередити всі сили й зупинити весь цей жах. Хтось виїхав і допомагає Україні насправді.

Наприклад, Noize MC и Монеточка. Влаштовує концерти Oxxxymiron. Є ті, хто відчуває сором за діяльність їхнього уряду, російської влади, за ту катастрофу, яку вони розгорнули. Хороші, не хороші, але адекватні точно є, які намагаються допомогти.

Якби таких було більше, то цієї війни не було б або її було б зупинено. Зараз я ні з ким з росіян не спілкуюся взагалі.

У мене є мої рідні в Башкортостані, які, крім брата, який виїхав, жодного разу не подзвонили за цей час і не спитали, чи все в мене нормально взагалі. Тому майже на всіх людях в Росії поставлений хрест.

– Закордоном ви зустрічали особисто росіян під час війни? Що б робили, якби зустріли тих росіян, які підтримують Путіна і його злочини?

– Ой, ***** (трясця — Ред). Я був би неадекватним, мені здається, якби я зустрів таких людей. Не хочу навіть про це міркувати.

– Чи вірили ви в те, що РФ почне повномасштабне вторгнення в Україну?

– Авжеж, ні! Мені здається, що жодна людина не чекала. Політологи навіть видатні, які можуть щось прогнозувати – вони помилилися. То що казати про мене?

Я сподівався, що це таке просто географічне залякування. Типу всі сили вони зібрали біля кордонів і чинять певний моральний тиск. Але все-таки почали війну. Ніхто не думав, що вони можуть це зробити.

– Ваше рідне місто Славутич на Київщині росіяни тримали в облозі протягом кількох тижнів. Чи знаєте ви про ситуацію там після того, як орки пішли?

– Вбили людей з тероборони, коли захоплювали місто і хотіли подивитися, що там є. Взагалі не розумію, навіщо російській армії заходити в Славутич, де немає важливих для армії якихось інфраструктурних точок. Просто собі місто затишне, тихесеньке.

Там перебували й досі перебувають батьки моєї дружини.

Вони всі вийшли на центральну площу, коли зайшла російська армія і робили тиск просто своїми тілами, кажучи, що тут росіян не чекають, щоб вони йшли звідси. І таким чином оркам довелося вийти з міста.

Вбили людей, прийшли подивилися, зрозуміли, що там немає чого робити, і вийшли. Батьки дружини не хочуть навіть зараз виїжджати, бо їх позиція така: в місті повинні бути люди, щоб хтось сказав оркам, що їх тут не чекають.

– Як після пережитого війна змінила Україну, на вашу думку? Що змінилося у вас всередині?

– У кожного українця зараз є відповідальність за наше майбутнє. Вона і була, але зараз вона помножена на безліч разів. І я впевнений, що на нас чекає класне, світле майбутнє, де ми будемо країною з реальною свободою.

Ми будемо прикладом вільної країни усьому світові. У нас була класна музика. Коли приходить війна, завжди хочеться емоційно висказатися.

Культура точно піде вгору, економіка піде вгору. Треба просто дочекатися, коли ми переможемо.

– Яка відмінність між росіянами та українцями на вашу думку?

– У нас різні цінності. Для нас важлива наша земля. Це можна навіть почути в наших піснях, у фольклорі. У росіян фольклор грубий, він про необ’ємність земель, про широту душі, хоча, широта душі у нас, а не в них є.

Коли росіяни, наприклад, 200 людей дивляться, як ОМОНівці забирають сина якоїсь жінки, поки вона кричить, то люди просто стоять і знімають на телефон. Я не можу собі уявити такого в нашій країні. Це вже одна з цінностей, за якою можна зрозуміти, наскільки ми відрізняємося.

Вони просто не розуміють, що таке свобода. Вони десятиріччями були залякані, вони не можуть висловитися проти того, що зараз відбувається.

– Віднедавна вам заборонений в’їзд до Росії на 50 років. Як ви відреагували на цю новину?

– Може, приїдемо тоді, коли Москва буде під українським прапором.

Почнемо з Краснодарського краю, заберемо його назад, Таганрог, все інше, а потім до Москви дійдемо, поставимо прапор. Скажемо: “Нам не потрібно до вас їздити, тепер ви до нас будете їздити”.

– Шкодуєте, що не побачите похорон Путіна?

– Я не шкодую про те, що я не побачу його похорон. Я Сталіна не бачив похорон, то і Путіна не побачу.

Нічого страшного. Я б відсвяткував сто відсотків. В мене вже пляшка горілки стоїть на цей день, і салюти!

– Як святкуватимете нашу перемогу?

– Дуже хочу повернутися до Києва і влаштувати великий концерт разом з іншими нашими артистами. Я хотів би побачити всіх живими, всіх своїх рідних, друзів.

І просто людей, мешканців Києва, яких і зараз продовжують обстрілювати, як і майже всю Україну. Але свято нашої перемоги буде реально класним!

Я на нього дуже чекаю і, сподіваюся, воно відбудеться якомога скоріше!

Нагадаємо, раніше Іван Дорн написав нову пісню. Вона має назву #ArmUkraineNow та закликає допомогти Україні та українцям.