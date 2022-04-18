Іван Дорн записав трек-прохання про допомогу у війні з Росією

Український виконавець Іван Дорн написав та оприлюднив нову пісню. Вона має назву #ArmUkraineNow та закликає допомогти Україні та українцям.

Своєю метою Іван Дорн вважає привернення уваги цивілізованого світу до війни Росії проти України та допомогу останній зброєю.

Трек записано англійською мовою, стиль виконання — реп.

Привіт! На зв'язку Вікна З 24 лютого Вікна-новини працюють вдень та вночі, аби кожен читач отримував достовірні новини і поради, що можуть врятувати життя, та інформацію для сім’ї, роботи та безпеки. Наразі ми потребуємо твоєї підтримки, щоб і надалі мати змогу виконувати свою місію! Наразі ми потребуємо твоєї підтримки, щоб і надалі мати змогу виконувати свою місію! Підтримати (Donate)

#ArmUkraineNow

Рядки пісні (в перекладі українською):

Шановні громадяни цивілізованого світу!

Я прошу вашої допомоги, щоб поширити це слово.

Ми — українці! Хто справді дуже потребує важкої зброї,

Щоб врятувати нашу країну!

Зараз це надзвичайно важливо!

Російські ракети падають,

Відривають нас від нормального життя,

Буквально знищують нас…

Отже, кожна зброя з вашого боку,

Звичайно, рятує десяток життів.

Чим відомий Іван Дорн

Іван Дорн — український співак і телеведучий російського походження. Раніше мав неоднозначну позицію щодо України — виступав у Росії після 2014, робив селфі із забороненими в Україні російськими артистами та не цурався резонансних заяв щодо України.

Наприклад, в інтерв’ю Юрію Дудю співак говорив про “сварку між молодшим та старшим братом” замість визнання агресії Росії. Та сподівався на “відлигу” у відносинах між країнами.

Найвідоміші пісні Івана Дорна: Северное сияние, Танець пінгвіна, Стыцамен.

Раніше ми розповідали, як гурт Maneskin підтримав Україну на фестивалі Coachella-2022.