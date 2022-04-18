Свободу Україні — Путіна до корабля! Гурт Maneskin підтримав Україну на фестивалі Coachella-2022

17 квітня у Каліфорнії пройшов масштабний музичний фестиваль Coachella-2022. Він проводиться в місті Індіо штату Каліфорнія та є одним із найвідоміших та найкасовіших фестивалів.

Хедлайнерами цього року стали Біллі Айліш, Гаррі Стайлз, The Weeknd та інші виконавці. Фестиваль відзначився шаленою підтримкою України та українців зі сцени від співаків та людей фан-зони.

Гурт Maneskin виконав пісню Gasoline, яку представив кількома днями раніше.

Перед тим як заспівати, лідер гурту Даміано Давид звернувся до глядачів:

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Ми повинні розуміти, що маємо великий привілей мати змогу просто потрапити на концерт та повеселитись, бути безтурботним, не думати ні про що. Не потрібно думати, чи прокинусь я зранку або скільки бомб запущено по місту.

Далі Даміано виступив з відомою промовою Чарлі Чапліна:

Тим, хто мене чує, кажу — не впадайте у відчай.

Свобода, яку вони забирають у людей, повернеться до людей.

Свободу Україні! Путіна — на*** (до корабля! — ред.)

Окрім гурту Maneskin Україну також підтримали Гаррі Стайлз (під час виступу співака сцена спалахнула кольорами українського прапора) та гурт Arcade Fire, присвятивши пісню The Suburbs.

Це для всіх людей України. Усім у панк-рок-групах, я думаю про всіх, у кого зараз війна, — сказав зі сцени лідер гурту Він Батлер.

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