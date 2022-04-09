Як ви спите вночі? Гурт Maneskin записав потужну пісню на підтримку України

Італійський рок-гурт Maneskin, який переміг на Євробаченні-2021, в пісні закликав підтримати Україну.

Відео, на якому зображені руйнування внаслідок війни в Україні, артисти супроводжували піснею StandUpForUkraine.

У пісні лунає питання: Як ви спите вночі? Так музиканти звертаються до спільноти, що мовчить та ігнорує страждання українців.

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Переможці Євробачення закликають збирати кошти на підтримку біженців з України.

— Біженці в Україні та в усьому світі потребують термінової гуманітарної допомоги. Ми використовуємо наш голос, щоб вимагати дій, і ви також можете. Приєднуйтесь до нас! — закликали Maneskin.

Артисти також долучились до ініціативи організації Global Citizen, яка збирає кошти для допомоги українцям.

#StandUpForUkraine

Участь у цій акції вже взяли Селін Діон, Г’ю Джекман, Ніколай Костер-Валдау (Джеймі Ланістер з Гри престолів), Луїс Фонсі (відомий за треком Despacito), Елтон Джон та багато інших зірок.

Вони записали відео на підтримку України та звернулися до світових лідерів із закликом допомогти біженцям.

Радимо також подивитися зворушливий виступ John Legend, Міки Ньютон та поетеси Люби Якимчук на врученні найпрестижнішої музичної премії Grammy-2022. Він був присвячений Україні.