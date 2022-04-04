Grammy-2022: зворушливий виступ John Legend, Міки Ньютон та поетеси Люби Якимчук

У ніч проти 4 квітня в Лас-Вегасі відгриміла церемонія нагородження найпрестижнішою музичною премією Grammy-2022.

Слово Зеленському

Під час церемонії слово дали українському президентові Володимиру Зеленському.

Глава держави закликав підтримати Україну всіма можливими способами та розповідати правду про війну в нашій країні через соціальні мережі та на телебаченні.

Війна — що ще більше протилежне музиці? Тиша зруйнованих міст і вбитих людей.

— Ми захищаємо нашу свободу. Жити. Любити. Звучати. На нашій землі ми воюємо з Росією, яка своїми бомбами несе жахливу тишу — мертву тишу. Наповніть тишу своєю музикою, — закликав Зеленський.

Виступ John Legend, Міки Ньютон та Любові Якимчук

Під час церемонії популярний американський співак John Legend заспівав пісню Free. У цій зворушливій баладі він закликав до миру.

Артист грав на роялі та співав, а потім до нього долучилася Сюзанна Іглідан із Одеси, яка створила незабутній акомпанемент на бандурі.

До співу долучилася й українська співачка Міка Ньютон, а наприкінці виступу на сцену вийшла поетеса Любов Якимчук з Луганщини, яка тільки нещодавно виїхала з України.

Вірш Люби Якимчук, перекладений українською, публікуємо нижче:

Отче наш, що є на небі

у повному місяці

та в порожньому сонці

захисти від смерті моїх батьків

чия хата стоїть на лінії вогню

і вони не хочуть її покидати

як домовину

хліб наш насущний віддай голодним

і нехай вони перестануть їсти одне одного

і прости нам зруйновані міста наші

хоч і ми не прощаємо цього ворогам нашим

захисти і вбережи

моїх батьків

мого чоловіка

моє дитя

і мою Батьківщину.

John Legend про війну в Україні



Популярний співак зізнався, що написав пісню Free після того, “як тиждень дивився моторошні кадри дикого, жорстокого вторгнення в Україну з боку режиму, якому нема жодного морального виправдання — немає права вбивати, скорювати та брати в полон український народ, немає права змушувати мовчати волю людей у демократичній країні”.

Свою пісню John Legend називає молитвою, внеском у хор голосів, що закликають до миру й свободи.

Хай ми заглушимо голоси та сили ненависті, нетерпимості та авторитаризму. Хай ми зробимо наш світ справді вільним, — закликав артист.

Нагадаємо, раніше переможець Євробачення Сальвадор Собрал заспівав українською пісню Обійми Океану Ельзи.