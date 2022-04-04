Grammy-2022: зворушливий виступ John Legend, Міки Ньютон та поетеси Люби Якимчук

У ніч проти 4 квітня в Лас-Вегасі відгриміла церемонія нагородження найпрестижнішою музичною премією Grammy-2022.
Під час церемонії слово дали українському президентові Володимиру Зеленському.
Глава держави закликав підтримати Україну всіма можливими способами та розповідати правду про війну в нашій країні через соціальні мережі та на телебаченні.
Війна — що ще більше протилежне музиці? Тиша зруйнованих міст і вбитих людей.
Війна — що ще більше протилежне музиці? Тиша зруйнованих міст і вбитих людей.
— Ми захищаємо нашу свободу. Жити. Любити. Звучати. На нашій землі ми воюємо з Росією, яка своїми бомбами несе жахливу тишу — мертву тишу. Наповніть тишу своєю музикою, — закликав Зеленський.
Під час церемонії популярний американський співак John Legend заспівав пісню Free. У цій зворушливій баладі він закликав до миру.
Артист грав на роялі та співав, а потім до нього долучилася Сюзанна Іглідан із Одеси, яка створила незабутній акомпанемент на бандурі.
До співу долучилася й українська співачка Міка Ньютон, а наприкінці виступу на сцену вийшла поетеса Любов Якимчук з Луганщини, яка тільки нещодавно виїхала з України.
Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от John Legend (@johnlegend)
Публикация от John Legend (@johnlegend)
Вірш Люби Якимчук, перекладений українською, публікуємо нижче:
Отче наш, що є на небі
у повному місяці
та в порожньому сонці
захисти від смерті моїх батьків
чия хата стоїть на лінії вогню
і вони не хочуть її покидати
як домовину
хліб наш насущний віддай голодним
і нехай вони перестануть їсти одне одного
і прости нам зруйновані міста наші
хоч і ми не прощаємо цього ворогам нашим
захисти і вбережи
моїх батьків
мого чоловіка
моє дитя
і мою Батьківщину.
Популярний співак зізнався, що написав пісню Free після того, “як тиждень дивився моторошні кадри дикого, жорстокого вторгнення в Україну з боку режиму, якому нема жодного морального виправдання — немає права вбивати, скорювати та брати в полон український народ, немає права змушувати мовчати волю людей у демократичній країні”.
Фото: скріншот з відео John Legend/Instagram
Свою пісню John Legend називає молитвою, внеском у хор голосів, що закликають до миру й свободи.
Хай ми заглушимо голоси та сили ненависті, нетерпимості та авторитаризму. Хай ми зробимо наш світ справді вільним, — закликав артист.
Хай ми заглушимо голоси та сили ненависті, нетерпимості та авторитаризму. Хай ми зробимо наш світ справді вільним, — закликав артист.
Нагадаємо, раніше переможець Євробачення Сальвадор Собрал заспівав українською пісню Обійми Океану Ельзи.