Ганс Циммер зупинив концерт, щоб показати відео з українським піаністом на війні

Ганс Циммер — німецький кінокомпозитор, відомий своєю музикою до кінофільмів та комп’ютерних ігор. Він є лауреат премії Оскар, триразовим лауреатом премії Золотий глобус, а також триразовим лауреатом премії Греммі.

Композитор перервав свій концерт у Лондоні 23 березня, щоб показати слухачам відео зі Львова. На ньому український піаніст грає композицію Time з фільму Початок на вокзалі під звуки сирен, що сповіщають про повітряну тривогу.

Зазвичай наприкінці вечора ми виконуємо останню композицію Time. Але спочатку я хотів би показати вам її іншу версію, яка була зіграна за інших умов. Моя донька знайшла це відео в Instagram, — сказав Циммер.

Потім Циммер виконав композицію Time разом з оркестром, членами якого є 10 музикантів з Одеського оперного оркестру України. Під час пісні на екрані були показані фотографії жінок, які захищають Україну в складі ЗСУ.

Наші серця з вами і з вашим народом, – додав Ганс Циммер у зверненні до українських музикантів.

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Фото: Frank Embacher