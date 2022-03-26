Британський співак Ед Ширан виступить з Антитілами, щоб підтримати Україну

Ед Ширан, Каміла Кабейо та гурт Snow Patrol виступлять на телевізійному концерті на підтримку України, який транслюватимуть канали ITV та STV. Про це пише The Guardian.

Концерт відбудеться 29 березня в Birmingham Resorts World Arena в Англії.

Саме Ед Ширан став ініціатором такого благодійного концерту. Усі зібрані кошти будуть надіслані на потреби українців.

Український гурт Антитіла, дізнавшись про таку допомогу нашій країні, запропонували британському виконавцеві провести телеміст між Україною та Англією, щоб українці змогли заспівати наживо з Києва.

Згодом Ед Ширан підтримав пропозицію.

Я просто хочу сказати всім українцям. Я люблю вас. Я підтримую вас. І я так пишаюся тим, що братиму участь у цій благодійній події наступного тижня!

З нетерпінням чекаю, щоб послухати вашу музику, хлопці. Надсилаю вам все своє кохання, – записав відповідь у сторіз в Instagram Ед Ширан.

Тож музиканти разом співають на благодійному концерті у Великій Британії на підтримку України.

До речі, вже 27 березня, о 17:30, розпочнеться міжнародний благодійний концерт-марафон у Варшаві на підтримку України Save Ukraine — #StopWar. У ньому також братиме участь багато українських та закордонних зірок.