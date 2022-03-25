Save Ukraine — Stop War: благодійний концерт на підтримку України в Польщі

Українські та світові зірки й телеканали об’єднаються у благодійному концерті-марафоні на підтримку України.

У неділю, 27 березня, о 17:30 за центрально-європейським часом з Варшави (18:30 за Києвом) на базі польського телеканалу TVP розпочнеться міжнародний благодійний концерт-марафон на підтримку України Save Ukraine — #StopWar.

Концерт транслюватимуть усі телеканали та платформи, що мовлять Єдині новини в Україні, зокрема Київстар ТБ, а також міжнародні версії ТВ-каналів.

У YouTube ефір буде доступний для користувачів з усього світу на сторінках 1+1 та Atlas.

Крім цього, до марафону доєднається понад 20 країн, які показуватимуть спільний ефір на локальних телеканалах.

До, під час та після трансляції відбуватиметься збір коштів на розв’язання гуманітарних проблем, спричинених військовим вторгненням РФ на територію України.

Серед міжнародних зірок, які звертатимуться до світової спільноти будуть Fatboy Slim, Within Temptation, Bastille, Submotion Orchestra, BrainStorm, Netta, Idina Menzel, Nino Katamadze та інші.

Україну ж представлятимуть понад 20 артистів.

Серед яких: Monatik, Тіна Кароль, The HARDKISS, Океан Ельзи, Jamala, Go_A, alyona alyona, Artem Pivovarov, TVORCHI, NK та інші.

Крім цього, в межах телемарафону до багатомільйонної аудиторії з проханням підтримати Україну звертатимуться волонтери, громадські активісти, спортсмени та художники, яких знають і поважають в усьому світі.

Світові актори теж не стоять осторонь, вони підтримують України в інформаційному просторі. Американська акторка Віра Фарміга підтримала Україну та зачитала вірш Василя Симоненка.