Хліб у жовто-блакитних кольорах і заклики купувати українське — як світ підтримує нас від початку війни

Уже рівно місяць Україна героїчно тримає оборону та відвойовує право на свою незалежність та свободу. За цей місяць ми побачили у старих союзниках друзів і зрозуміли, хто цим другом насправді не є. Довели всьому світу свою міць та відшліфували навички боротьби.

Упродовж місяця Україна бореться за весь світ. А він у відповідь підтримує нас силою і духом. Лише за добу американські розробники відеоігор Epic Games зібрали на гуманітарну допомогу Україні $36 млн. І це тільки частина усієї допомоги.

Хто ми зараз для світу?

Мода на українське заполонила європейські та американські міста. Символом нашої боротьби в Європі став настінний малюнок у Празі, на якому маленька дівчинка прикрила українським стягом різних казкових героїв.

У Ризі обійми української та латвійської дівчат на стіні одного із будинків проголошують: разом — ми сила. Мурал на підтримку української сили з’явився і в американському місті Лексінгтон. Його намалював Грем Ален.

Я вирішив, що просто зараз маю щось зробити. Я намалював цей мурал, щоб люди звернули увагу на війну, а також створив футболки, щоб ми могли збирати кошти. Ця робота вселяє в мене надію.

Тим часом на лондонський аукціон невідомий виставив антивоєнну картину найвідомішого вуличного художника Бенксі. Її стартова ціна — 20 тисяч фунтів стерлінгів. Відомо, що усі гроші від аукціону підуть на допомогу дитячій лікарні Охматдит у Києві.

Нас модно підтримувати

Мода на українське — саме так це можна назвати. Великі маркетплейси, зокрема Ebay, вирішили підтримати український малий та середній бізнес: вони скасували комісію для наших підприємців. А найбільше товариство підприємців Латвії закликало своїх громадян купувати українські товари.

В італійському муніципалітеті Переднего почали продавати жовто-блакитний хліб на знак підтримки України: кілограм за 12 євро.

Це дуже важлива ініціатива, хоч і є краплею в морі. Але якщо ми долучимось до таких ініціатив, це допоможе, — розповідає клієнтка Марія Пасколін.

А голлівудська акторка Джуліана Мур разом із дизайнеркою Алесандрою Бруніальті почали випускати шапки в кольорах українського прапора. Кошти від продажів обіцяли передати на підтримку української армії. Такий аксесуар уже придбали інші зірки: Дженіфер Еністон, Мішель Пфайффер.

Одна з індійських чайних компаній назвала нову міцну суміш чаю на честь українського президента Володимира Зеленського.

Раніше ми розповідали, як відомий футболіст Девід Бекхем допоміг харківським лікарям — читай матеріал.