Ми пишаємося Україною! Звернення українських зірок до громадян

У цей складний час нам головне не втрачати бойовий дух та віру у перемогу у війні проти російських окупантів. Українські виконавці записали відеозвернення.

Надя Дорофєєва, гурт Mozgi, Олександр Пономарьов, Мята, Віталій Козловський, Наталія Могилевська та інші звернулися до громадян нашої країни.

Вони висловили захоплення та гордість щодо наших військових.

Весь світ не розуміє, як така маленька країна протистоїть такому монстру, — сказала Могилевська.

— Важко, але ми маємо триматися і робити все можливе, щоб бути корисними, хто чим: інформацією, зв’язками, транспортом, руками, — сказав Віталій Козловський.

Всі зірки як один сказали, що ми переможемо.

На підтримку України виступила й актриса Марія Машкова. Вона розповіла правду про війну в Україні на CNN та навіть посварилася з батьком.