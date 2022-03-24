Мы гордимся Украиной! Обращение украинских звезд к гражданам

В это сложное время нам главное не терять боевой дух и веру в победу над российскими оккупантами. Украинские певцы и певицы записали видеообращение.

Надя Дорофеева, группа Mozgi, Александр Пономарев, Мята, Виталий Козловский, Наталья Могилевская и другие обратились к гражданам нашей страны.

Они выразили восхищение и гордость в отношении наших военных.

Весь мир не понимает, как такая маленькая страна противостоит такому монстру, — сказала Могилевская.

— Трудно, но мы должны держаться и делать все возможное, чтобы быть полезными, кто чем: информацией, связями, транспортом, руками, — сказал Виталий Козловский.

Все звезды, как одна, сказали, что мы победим.

В поддержку Украины выступила и актриса Мария Машкова. Она рассказала правду о войне в Украине на CNN и даже поругалась с отцом.