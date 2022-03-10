Вони мені як рідні: Ада Роговцева про підтримку української армії

Відома українська акторка Ада Роговцева розповіла про допомогу українським військовим, вроджений оптимізм та нове вміння ненавидіти.

Акторка говорить, що знає багато добровольців, і вони вже встигли стати для неї рідними. Вони бачить, як вони захищають усіх нас та ще більше пишається ними.

Щодо власної діяльності, Ада Роговцева ділиться, що розгорнула справжній повноцінний штаб у себе вдома. Наші солдати приходять до неї митися, а вона їм пере одяг і віддає чистим та сухим.

Окрім того, акторка ще й встигає годувати українських військових, які встигають завітати до неї. Говорить, що раніше готувала їжу зі своїх запасів, однак тепер їй приносять продукти.

У мене все готове — суп, каша, картопля, вареники. Ділюся, чим можу, і стежу, щоб у моєму домі було ситно та чисто.

Також Ада Роговцева поділилась, як вдається впоратись зі стресом. Вона пояснює, що коли цілий день працюєш, то не страшно, і час біжить швидко.

Я пишаюся тим, що наші люди на фронті – це мужній та прекрасний народ.

Акторка розповідає, що її донька та невістка зараз волонтерять та дуже допомагають нашим людям. До того ж ділиться, що їй самій особисто зовсім не страшно – вона народилася оптимісткою.

Лише останніми роками помітила, що у неї з’явилися нові якості.

Я навчилася ненавидіти, і я справді ненавиджу вбивць. Ненавиджу людей, які підіймають автомат на дитячі лікарні, дітей та жінок.

Окрім того, актриса вважає, що рішення не закривати небо над Україною – це справжній злочин.

Нагадаємо, раніше інша відома українська акторка Римма Зюбіна розповіла, як допомагає волонтерам у Києві, підтримує себе та оточення у ці тяжкі часи.