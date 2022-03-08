Я в Києві до перемоги: Римма Зюбіна про підтримку близьких та допомогу волонтерам

Відома українська акторка Римма Зюбіна розповіла, чим підтримує себе та оточення у ці тяжкі часи та як вдається волонтерити у Києві.

Я залишаюся в Києві і намагаюся підтримувати інших. Я тут до перемоги.

Акторка поділилась, що зараз намагається навіть читати поезію та казки. Ще гарним засобом підтримки своєї психіки стало спілкування, бо це дуже необхідно зараз.

Застереження від фейків

Римма Зюбіна наголошує, що хотіла б застерегти усіх від фейків та панічних настроїв. Наші хлопці працюють. ЗСУ не спить, ні на мить не відволікається від своєї основної роботи.

Не поширюйте дезінформацію. Перевіряйте усе обов’язково.

Також акторка допомагає волонтерам у координації. Вона збирає всю інформацію, яка є щодо житла, транспорту на заході Україні. Проте говорить, що зупинятися рано.

Нагадаємо, раніше українська співачка ONUKA розповіла про те як підтримує бойовий дух українців під час війни.