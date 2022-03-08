Я в Киеве до победы: Римма Зюбина о поддержке близких и помощи волонтерам

Известная украинская актриса Римма Зюбина рассказала, чем поддерживает себя и окружающих в эти трудные времена и как удается волонтерить в Киеве.

Я остаюсь в Киеве и стараюсь поддерживать других. Я здесь до победы.

Актриса поделилась, что сейчас пытается даже читать поэзию и сказки. Еще хорошим средством поддержки своей психики стало общение, потому что это очень необходимо сейчас.

Предостережение от фейков

Римма Зюбина подчеркивает, что хотела бы обезопасить всех от фейков и панических настроений. Наши ребята трудятся. ВСУ не спит, ни на миг не отвлекается от своей основной работы.

Не распространяйте дезинформацию. Проверяйте все обязательно.

Также актриса помогает волонтерам в координации. Она собирает всю информацию, которая есть по жилью, транспорту на западе Украины. Однако говорит, что останавливаться рано.

Напомним, ранее украинская певица ONUKA рассказала о том, как поддерживает боевой дух украинцев во время войны.