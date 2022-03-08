Я в Киеве до победы: Римма Зюбина о поддержке близких и помощи волонтерам

Известная украинская актриса Римма Зюбина рассказала, чем поддерживает себя и окружающих в эти трудные времена и как удается волонтерить в Киеве.
Я остаюсь в Киеве и стараюсь поддерживать других. Я здесь до победы.
Я остаюсь в Киеве и стараюсь поддерживать других. Я здесь до победы.
Актриса поделилась, что сейчас пытается даже читать поэзию и сказки. Еще хорошим средством поддержки своей психики стало общение, потому что это очень необходимо сейчас.
Римма Зюбина подчеркивает, что хотела бы обезопасить всех от фейков и панических настроений. Наши ребята трудятся. ВСУ не спит, ни на миг не отвлекается от своей основной работы.
Не распространяйте дезинформацию. Проверяйте все обязательно.
Не распространяйте дезинформацию. Проверяйте все обязательно.
Также актриса помогает волонтерам в координации. Она собирает всю информацию, которая есть по жилью, транспорту на западе Украины. Однако говорит, что останавливаться рано.
Напомним, ранее украинская певица ONUKA рассказала о том, как поддерживает боевой дух украинцев во время войны.