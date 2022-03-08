У меня воодушевление нереальное — ONUKA рассказала, как с ребенком поддерживает украинцев во время войны

Даже с маленьким ребёнком на руках солистка и душа группы ONUKA Наталья Жижченко помогает украинцам поднимать боевой дух.

В эфире телемарафона исполнительница рассказала, чем занимается.

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В трудные минуты Наталья берет силы в вере в Украину. Любовь к родной земле женщине привил ее дедушка еще в детстве.

Меня будут разрывать на березах, но я все равно не потеряю веру в свою страну. У меня воодушевление нереальное, и я могу зажигать всех.

Смотри полное интервью.

В трудные времена украинцы консолидируются и помогают друг другу, кто чем может. К примеру, известный украинский дизайнер Андре Тан шьет для украинской армии форму и балаклавы.