У мене запал нереальний — ONUKA розповіла, як з дитям підтримує українців під час війни

Навіть з маленькою дитиною на руках солістка та душа групи ONUKA Наталія Жижченко допомагає українцям підіймати бойовий дух.

В ефірі телемарафону виконавиця розповіла, чим вона займається.

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У тяжкі моменти Наталія бере сили у вірі в Україну. Любов до рідної землі жінці прищепив її дідусь ще в дитинстві.

Мене розриватимуть на березах, але я все одно не втрачу віру у свою країну. У мене запал нереальний, і я можу запалювати всіх.

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У скрутні часи українці консолідуються та допомагають одне одному, хто чим може. Наприклад, відомий український дизайнер Андре Тан шиє для української армії форму та балаклави.