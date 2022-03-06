У нас наймодніша армія! Андре Тан шиє форми та балаклави для українських військових

Війна в Україні чітко показала, хто друг, а хто зрадник. Доки в Росії люди проходять повз ОМОНівця, що б’є мирного мітингувальника, українські бізнесмени, дизайнери, кухарі, медики і прості люди перекваліфіковують свої сфери діяльності під потреби української армії.

Відомий український дизайнер Андре Тан шиє для наших військових. Про це він написав у своєму Instagram під відео правдивих кадрів про війну в Україні.

На сьогодні вже відшито та відправлено 500 теплих жилетів для нашої тероборони та ЗСУ. Дякуємо усім, хто долучається до допомоги! Дякуємо нашим виробництвам, постачальникам, робітникам фабрик, усій нашій команді ANDRE TAN TEAM та кожному з вас! Разом до перемоги!

Результатом дизайнер теж ділиться у своїх соціальних мережах, а також закликає громадян приєднатися до цієї роботи — допомогти із тканиною для виробництва.

Фото: офіційний Instagram Андре Тана

Фото: офіційний Instagram Андре Тана

Список продукції лише збільшується: тепер можна не лише одягнути “від Андре Тана”, а й спати у спальному мішку пошиву дизайнера.

І це лише початок! Наразі відшиваємо теплі флісові куртки, спальні мішки, натільну білизну, термобілизну! Віримо, що разом ми здолаємо ворога та здобудемо перемогу.

А як знайти допомогу під час війни, розповідаємо у нашому матеріалі: ми зібрали корисні посилання у різних сферах.