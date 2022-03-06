Шоу-біз

У нас наймодніша армія! Андре Тан шиє форми та балаклави для українських військових

Вікторія Мельник, практикантка сайту 06 Березня 2022, 20:00
Фото: офіційний Instagram Андре Тана

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