Переїхали з родиною? Розкажемо, як отримати медичну допомогу переселенцям

Багато українців тікають від жахів війни. Наразі кількість внутрішніх переселенців сягає 1 млн осіб. Волонтери допомагають їм харчами та одягом, небайдужі українці — шукають прихисток.

Але що робити тим, хто вирушив до безпечніших регіонів країни й хоче звернутися до лікаря — розповідаємо далі.

Згідно з українським законодавством, аби отримати медичну допомогу безоплатно, потрібно звернутися до сімейного лікаря. Це дозволить отримати ліки за електронним рецептом, направлення до вузьких спеціалістів чи продовжити лікування від хронічних хвороб.

Тому якщо ви виїхали в інший регіон України, вам потрібно підписати декларацію з сімейним лікарем.

Як укласти нову декларацію

Це може зробити кожен, хто постійно проживає в Україні, незалежно від місця реєстрації. Жодних обмежень для внутрішніх переселенців немає.

Тож вам потрібно знайти найближчий до вас заклад надання первинної медичної допомоги, а також взяти з собою паспорт та індивідуальний податковий номер (ІПН). Додаткових документів для укладення договору з лікарем непотрібно.

Важливо: якщо ви виїжджали терміново й не взяли з собою ІПН, ви можете показати його лікарю за допомогою застосунку Дія на телефоні.

У разі, якщо ви не маєте при собі паспорта або втратили його, тоді для укладення договору можна надати один із таких документів:

тимчасове посвідчення громадянина України;

посвідку на постійне проживання в Україні;

посвідчення біженця;

посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту.

У разі, якщо вам відмовляють у праві самостійно обирати лікаря незалежно від місця реєстрації, ви можете посилатися на Наказ МОЗ № 503 від 19 березня 2018 року про “Порядок вибору лікаря, який надає первинну медичну допомогу (ПМД)”.

Цей документ підтверджує ваше право обслуговуватися в будь-якого сімейного лікаря України, незалежно від прописки.

Нагадаємо, що лікарі теж потребують допомоги. Як підтримати медиків — читайте за посиланням.