Переехали с семьей? Расскажем, как получить медицинскую помощь переселенцам

Много украинцев сейчас бегут от ужасов войны. В настоящее время количество внутренних переселенцев составляет около 1 млн человек. Волонтеры помогают им едой и одеждой, небезразличные украинцы — ищут пристанище.

Но что делать тем, кто осел в более безопасных регионах страны и хочет обратиться к врачу — рассказываем далее.

Согласно украинскому законодательству, чтобы получить медицинскую помощь бесплатно, необходимо обратиться к семейному врачу. Это позволит получить направление к узким специалистам, лекарства по электронному рецепту или продолжить лечение от хронических болезней.

Поэтому, если вы переехали в другой регион Украины, вам нужно подписать декларацию с семейным врачом.

Как заключить новую декларацию

Сделать это может каждый человек, который постоянно проживает в Украине, независимо от места регистрации. Никаких ограничений для внутренних переселенцев нет.

Поэтому вам нужно найти ближайшее к вам отделение первичной медицинской помощи, а также взять с собой паспорт и индивидуальный налоговый номер (ИНН). Дополнительные документы для заключения договора с врачом не нужны.

Важно: если вы уезжали срочно и не взяли с собой ИНН, вы можете показать его врачу с помощью приложения Дія на телефоне.

В случае, если у вас нет паспорта или вы его потеряли, тогда для заключения договора можно предоставить один из следующих документов:

временное удостоверение гражданина Украины;

вид на постоянное проживание в Украине;

удостоверение беженца;

удостоверение лица, нуждающегося в дополнительной защите.

В случае, если вам отказывают в праве самостоятельно выбирать врача, независимо от места регистрации, вы можете ссылаться на Приказ Минздрава № 503 от 19 марта 2018 о Порядке выбора врача, оказывающего первичную медицинскую помощь (ПМД).

Этот документ подтверждает ваше право обслуживаться у любого семейного врача, независимо от прописки.

Напомним, что врачи также нуждаются в помощи. Как поддержать медиков – читайте по ссылке.