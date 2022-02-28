Врачи тоже нуждаются в помощи. Рассказываем, как поддержать медиков

Наша страна дает отпор врагу. Наши ВСУ, безусловно, являются героями, которые сделают все, чтобы защитить границы государства. Но военных спасают врачи, они делают операции, переливают кровь и сохраняют жизнь.

Какими бы сильными ни были украинские врачи, они нуждаются в помощи.

— Сегодня врачи и медицинские сестры — это наш ценный ресурс. Медики ведут не менее важную борьбу за жизнь и здоровье военных и гражданского населения, — сообщает Минздрав.

Вместе с обществом Красного креста они открыли общий счет для сбора средств на нужды врачей.

На этот счет каждый украинец, каждое предприятие и организация Украины и друзья нашей страны могут перечислить посильную финансовую помощь для поддержки больниц в спасении защитников Украины.

Реквизиты Красного Креста Украины для помощи в гривне:

01024, г. Киев, ул. Пушкинская, 30

г/с UA613510050000026003879001526 в АО Укрсиббанк

МФО 351005

Код по ЕГРПОУ 00016797

Назначение: медицина.

Также в своем Telegram Минздрав Украины обратился за помощью к иностранным врачам. Они призывают их приобщиться к работе в медицинских учреждениях Украины.

— Наших иностранных коллег, стремящихся защищать Украину вместе с украинскими медиками, приглашаем обращаться в зарубежные дипломатические учреждения в Украину в соответствующих странах, — говорится в сообщении.

Напомним, что раньше мы рассказывали, как помочь армии Украины.