Лікарі теж потребують допомоги. Розповідаємо, як підтримати медиків

Наша країна дає відсіч ворогу. Наші ЗСУ безумовно є героями, які зроблять все, щоб захистити кордони держави. Але військових рятують лікарі, вони роблять операції, переливають кров та зберігають життя.

Якими б сильними не були українські лікарі, вони потребують допомоги.

— Сьогодні лікарі та медичні сестри — це наш найцінніший ресурс. Медики ведуть не менш важливу боротьбу за життя та здоров’я військових та цивільного населення, — повідомляє МОЗ.

Разом із товариством Червоного хреста вони відкрили спільний рахунок для збору коштів на потреби лікарів.

На цей рахунок кожен українець, кожне підприємство та організація з України та друзі нашої країни можуть перерахувати посильну фінансову допомогу для підтримки лікарень у порятунку захисників України.

Реквізити Червоного Хреста України для допомоги у гривні:

01024, м. Київ, вул. Пушкінська, 30

р/р UA613510050000026003879001526 в АТ «Укрсиббанк»

МФО 351005

Код ЄДРПОУ 00016797

Призначення: на медицину.

Також у своєму Telegram МОЗ України звернулося по допомогу до іноземних лікарів. Вони закликають їх долучитися до роботи у медичних закладах України.

— Наших іноземних колег, які прагнуть захищати Україну разом з українськими медиками, запрошуємо звертатися до закордонних дипломатичних установ у України у відповідних країнах, — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що раніше ми розповідали, як допомогти армії України.