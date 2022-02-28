Лікарі теж потребують допомоги. Розповідаємо, як підтримати медиків

Наша країна дає відсіч ворогу. Наші ЗСУ безумовно є героями, які зроблять все, щоб захистити кордони держави. Але військових рятують лікарі, вони роблять операції, переливають кров та зберігають життя.
Якими б сильними не були українські лікарі, вони потребують допомоги.
— Сьогодні лікарі та медичні сестри — це наш найцінніший ресурс. Медики ведуть не менш важливу боротьбу за життя та здоров’я військових та цивільного населення, — повідомляє МОЗ.
Разом із товариством Червоного хреста вони відкрили спільний рахунок для збору коштів на потреби лікарів.
Разом із товариством Червоного хреста вони відкрили спільний рахунок для збору коштів на потреби лікарів.
На цей рахунок кожен українець, кожне підприємство та організація з України та друзі нашої країни можуть перерахувати посильну фінансову допомогу для підтримки лікарень у порятунку захисників України.
Реквізити Червоного Хреста України для допомоги у гривні:
Також у своєму Telegram МОЗ України звернулося по допомогу до іноземних лікарів. Вони закликають їх долучитися до роботи у медичних закладах України.
— Наших іноземних колег, які прагнуть захищати Україну разом з українськими медиками, запрошуємо звертатися до закордонних дипломатичних установ у України у відповідних країнах, — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що раніше ми розповідали, як допомогти армії України.