Стиль життя

Чим обробити часник перед посадкою на зиму: щоб урожай був і у зимові морози

Богдана Макалюк, журналістка сайту 26 Вересня 2026, 18:00 3 хв.
чим обробити часник на зиму
Фото Pexels

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