Здається, що із закінченням літа садівники й городники можуть відпочити. Але дехто починає готувати культури для росту взимку.

Наприклад, саджають озимий часник. Він сам по собі вибагливий, врожай може зіпсуватися за багатьох умов.

Тому треба знати, чим обробити часник перед посадкою на зиму, щоб він не зіпсувався.

Обробка часнику перед посадкою на зиму

Часник схильний до багатьох захворювань, наприклад, шейкової або бактеріальної гнилі, несправжньої борошнистої роси або пероноспорозу, також може з’являтися іржа на часнику або фузаріоз часнику.

Щоб цього не сталося, треба обробити посадковий матеріал.

Можна замочити часник на півгодини у соляному розчині у пропорції 2 ст. л. солі на 1 л води.

Інший варіант — замочити часник на три-чотири години у розчині мідного купоросу у пропорції 10 г купоросу на 1 л води.

Також можна замочити посадковий матеріал на три-чотири години у розчині марганцівки у пропорції кілька кристаликів марганцю на 5 л води.

Ще є варіант обробки часнику в перекисі водню — в 1 л води розведи 2 столові ложки 3% перекису і залиш часник на 40 хвилин.

Підготовка ґрунту до посадки озимого часнику

Дуже важлива якість ґрунту при посадці часнику. Адже від нього також залежить якість врожаю. Озимий часник висаджують за 25-35 днів до похолодання.

Кращі попередники у ґрунті для часнику — огірки, гарбуз, кабачки, капуста, бобові й зеленні культури.

Не можна вирощувати часник на ділянках, де росли цибуля і часник, раніше ніж через три-чотири роки. Якщо посадити часник після картоплі та помідорів це може сприяти ураженню часнику фузаріозом і нематодою.

Землю під часник також варто обробити розчином мідного купоросу: 1 ст. л. на 10 л води — 1 л розчину на 1 кв.м грядки.

Посадити часник треба на глибину 12 см, потім вкрити торфом або тирсою.

Основні помилки при посадці часнику

Найпоширеніша помилка при посадці часнику взимку — це неправильний вибір місця. Часник не можна садити на ділянках, де зростала картопля, цибуля, морква, редиска або буряк, оскільки він може заразитися нематодою, фузаріозом та іншими хворобами.

Також при посадці часнику на зиму краще дотримуватися відстані між зубчиками 7-8 см, а для великих — до 15 см. Так кожна рослина зможе спокійно розвиватися, тоді як щільна посадка призведе до формування маленьких головок.

Зверни увагу, якими добривами ти підживлюватимеш часник. Не використовуй азотні, адже вони сприяють розвитку листя, а це небажаний ефект під час морозів. Краще скористайся фосфорно-калійними добривами.

За часником потрібен догляд навіть після збору урожаю. Раніше ми розповідали, як правильно зберігати часник.

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