Як кропити помідори сироваткою та навіщо це робити: основні правила

Улітку кущі томатів активно родять. Тому саме в цей період їм потрібен фосфор, калій та інші мікроелементи. Також помідорам потрібен захист від фітофтори, який надає звичайна сироватка.

Як кропити помідори сироваткою та що ще для цього потрібно — читай в матеріалі.

Чим корисна сироватка для помідорів

Сироватка з’являється в результаті приготування домашнього сиру або після проціджування кисляку. Її часто використовують садівники. Для роботи на городі беруть не тільки домашню, а й магазинну рідину.

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Оприскують помідори кисломолочною продукцією для того, аби здійснити профілактику розвитку патогенних мікроорганізмів (грибка).

Крім цього, сироватка активно веде боротьбу із фітофторою. Ця хвороба може загубити не тільки томати, а й інші пасльонові.

Розчин сироватки для підгодівлі помідорів влітку: покрокова інструкція приготування

Для приготування розчину слідуй наступним крокам:

Розведи 2 л молочної сироватки в 10 л води. Додай 2-3 ст.л. просіяного попелу і 10-12 крапель йодної настоянки. Наливай по 0,5 л рідини під кожен саджанець. Позакореневу обробку виконують з пульверизатора.

Як кропити помідори сироваткою: інструкція

Після того як ти приготував(-ла) розчин, залий його в пульверизатор та слідкуй за тим, щоб з листя не стікали краплі. Намагайся, щоб розчин потрапляв на всі частини рослин, включаючи стебла, зворотний бік листових пластин та плодів.

Першу обробку проводь уже через кілька тижнів після висадки розсади на постійне місце і до закінчення життя томатних кущів. Кропи помідори розчином сироватки три – чотири рази на місяць.

Сироватка від фітофтори з різними добавками: покрокові рецепти

Сироватка з йодом. Одна з найпоширеніших причин появи фітофтори — надлишок азоту в ґрунті. Йод покращує азотний обмін і добре знижує кислотність землі. Для приготування в сироватку додай 20 крапель йодної настойки та обприскай цим розчином помідори. Молоко і йод. Для приготування візьми 4 л води та 1 л молока. Змішай усе це та додай 15 крапель йоду. Змішай розчин та налий його в обприскувач. Це доволі ефективний засіб від фітофтори та інших патогенних організмів.

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