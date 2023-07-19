Як кропити помідори сироваткою та навіщо це робити: основні правила

Улітку кущі томатів активно родять. Тому саме в цей період їм потрібен фосфор, калій та інші мікроелементи. Також помідорам потрібен захист від фітофтори, який надає звичайна сироватка.
Як кропити помідори сироваткою та що ще для цього потрібно — читай в матеріалі.
Сироватка з’являється в результаті приготування домашнього сиру або після проціджування кисляку. Її часто використовують садівники. Для роботи на городі беруть не тільки домашню, а й магазинну рідину.
Оприскують помідори кисломолочною продукцією для того, аби здійснити профілактику розвитку патогенних мікроорганізмів (грибка).
Оприскують помідори кисломолочною продукцією для того, аби здійснити профілактику розвитку патогенних мікроорганізмів (грибка).
Крім цього, сироватка активно веде боротьбу із фітофторою. Ця хвороба може загубити не тільки томати, а й інші пасльонові.
Для приготування розчину слідуй наступним крокам:
Після того як ти приготував(-ла) розчин, залий його в пульверизатор та слідкуй за тим, щоб з листя не стікали краплі. Намагайся, щоб розчин потрапляв на всі частини рослин, включаючи стебла, зворотний бік листових пластин та плодів.
Першу обробку проводь уже через кілька тижнів після висадки розсади на постійне місце і до закінчення життя томатних кущів. Кропи помідори розчином сироватки три – чотири рази на місяць.
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