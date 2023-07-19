Как кропить помидоры сывороткой и зачем это делать: основные правила

Летом кусты томатов активно плодоносят. Поэтому именно в этот период им нужен фосфор, калий и другие микроэлементы.

Также помидорам нужна защита от фитофторы, которую предоставляет обычная сыворотка. Как обрызгивать помидоры сывороткой и что еще для этого нужно — читай в материале.

Чем полезна сыворотка для помидоров

Сыворотка появляется в результате приготовления домашнего творога или после процеживания простокваши. Ее часто используют садоводы. Для работы на огороде берут не только домашнюю, но и магазинную жидкость.

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Опрыскивают помидоры кисломолочной продукцией для того, чтобы осуществить профилактику развития патогенных микроорганизмов (грибка).

Кроме этого сыворотка активно ведет борьбу с фитофторой. Эта болезнь может погубить не только томаты, но и другие пасленовые.

Раствор сыворотки для подкормки помидоров летом: пошаговая инструкция

Для приготовления раствора следуй следующим шагам:

Разведи 2 л молочной сыворотки в 10 л воды. Добавь 2-3 ст.л. просеянного пепла и 10-12 капель йодной настойки. Наливай по 0,5 л жидкости под каждый саженец. Внекорневую обработку выполняй из пульверизатора.

Как кропить помидоры сывороткой: инструкция

После того как ты приготовил(-а) раствор, залей его в пульверизатор и следи за тем, чтобы с листьев не стекали капли.

Старайся, чтобы раствор попадал на все части растений, включая стебли, обратную сторону листовых пластин и плодов.

Первую обработку проводи уже через несколько недель после высадки рассады на постоянное место и до окончания жизни томатных кустов. Покропи помидоры раствором сыворотки три — четыре раза в месяц.

Сыворотка от фитофторы с разными добавками: пошаговые рецепты

Сыворотка с йодом. Одна из самых распространенных причин появления фитофторы — избыток азота в почве. Йод улучшает азотный обмен и хорошо снижает кислотность земли. Для приготовления в сыворотку добавь 20 капель йодной настойки и опрыскай этим раствором помидоры. Молоко и йод. Для приготовления возьми 4 л воды и 1 л молока. Смешай все это и добавь 15 капель йода. Смешай раствор и налей его в опрыскиватель. Это достаточно эффективное средство от фитофторы и других патогенных организмов.

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