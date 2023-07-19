Как кропить помидоры сывороткой и зачем это делать: основные правила

Летом кусты томатов активно плодоносят. Поэтому именно в этот период им нужен фосфор, калий и другие микроэлементы.
Также помидорам нужна защита от фитофторы, которую предоставляет обычная сыворотка. Как обрызгивать помидоры сывороткой и что еще для этого нужно — читай в материале.
Сыворотка появляется в результате приготовления домашнего творога или после процеживания простокваши. Ее часто используют садоводы. Для работы на огороде берут не только домашнюю, но и магазинную жидкость.
Опрыскивают помидоры кисломолочной продукцией для того, чтобы осуществить профилактику развития патогенных микроорганизмов (грибка).
Опрыскивают помидоры кисломолочной продукцией для того, чтобы осуществить профилактику развития патогенных микроорганизмов (грибка).
Кроме этого сыворотка активно ведет борьбу с фитофторой. Эта болезнь может погубить не только томаты, но и другие пасленовые.
Для приготовления раствора следуй следующим шагам:
После того как ты приготовил(-а) раствор, залей его в пульверизатор и следи за тем, чтобы с листьев не стекали капли.
Старайся, чтобы раствор попадал на все части растений, включая стебли, обратную сторону листовых пластин и плодов.
Старайся, чтобы раствор попадал на все части растений, включая стебли, обратную сторону листовых пластин и плодов.
Первую обработку проводи уже через несколько недель после высадки рассады на постоянное место и до окончания жизни томатных кустов. Покропи помидоры раствором сыворотки три — четыре раза в месяц.
Читай в нашем другом материале, как и когда обрезать виноград для большого урожая.
Подписывайся на наш Telegram и следи за последними новостями!