Когда пикировать помидоры: сроки для пересадки рассады

Пикировкой называют пересадку рассады из большой емкости в индивидуальные контейнеры. Рассаду помидор лучше при этом распикировать раньше, чем позже. Также нужно следить за тем, чтобы сеянцы томата не переросли.

Эти овощи нормально переносят пересадку, поэтому можно не бояться, что ростки не приживутся в маленькой емкости. Когда пикировать помидоры и как это правильно делать — читай в материале.

Когда пикировать помидоры: лучшие сроки

Пикировать томаты нужно через 21 день после посева. Тогда появляются два — три настоящих листа. Важно понимать, что точных возрастных ограничений не существует в этом вопросе.

Если на листьях появились пожелтевшие края, происходит загущение посадок, то помидоры уже нужно пикировать.

Пикировка не подразумевает однократную пересадку растений. Некоторые пикируют томаты два — три раза. Частая пикировка делает томаты крепче.

Пикировка рассады помидор: какая должна быть почва

Одно из лучших волокон для высева томатов — кокосовое. Этот субстрат хорошо подходит для роста сеянцев до пикировки. При посадке также он не травмирует корешки. Грунт можно либо купить в специализированном магазине, либо сделать самостоятельно.

Для того чтобы сделать грунт для помидор в домашних условиях, возьми торф, дерновую землю, перегной и втрое меньше песка. На стакан готовой смеси добавь стакан. древесной золы.

Смесь перед посадкой нужно обработать, поливая кипятком с добавлением перманганата калия, а затем раствором(1 ст. л. на 10 л воды). Томаты пикируют как в ящики и контейнеры, так и в горшки, стаканчики. Лучше всего пересаживать томаты в отдельные емкости.

Правила пересадки томатов после пикировки

Полей рассаду водой перед пикировкой. Томаты вытягивай ложкой или вилкой, если под рукой нет специальных пикировочных инструментов. При этом лучше не обрывать корешки перед пикировкой. Во время пикировки выбирай самые сильные растения. Слабые и больные экземпляры удали. На дно стаканчика для пересадки насыпь грунт. Рассаду с землей перемести в новую, более просторную емкость. Засыпь небольшое количество земли и полей. Досыпь землю в оставшуюся часть горшка. Еще раз полей. Новые корни образуются в течение двух — трех дней после пересадки. После пересадки растения нельзя ставить сразу на яркое солнце. Первые дни лучше их притенять. Удобрения можно вводить через две недели после пересадки.

А еще полезным может стать посевной календарь на апрель 2025. Узнай, в какие дни сеять, чтобы хорошо уродило.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!