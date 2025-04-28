Коли сіяти помідори на розсаду 2025 — оптимальні дати

Сезон саду та городу вже не за горами, тому не зволікай і обирай, що саме хочеш виростити цього року. Якщо ти зупинився/-лася на помідорах, це гарний варіант. Але й підготуватися до сезону буде не зайвим. У матеріалі ми розповімо, коли сіяти помідори на розсаду у 2025 році.

Коли сіяти помідори на розсаду: календар посіву у 2025 році

Процес вирощування більшості овочів починається з розсади. Чим вона краща — тим багатший урожай. Якщо ти не хочеш купувати розсаду, а плануєш виростити її самостійно, тримай оптимальні дати для посіву помідорів.

Усі сорти помідорів діляться на три види за часом дозрівання. Вирахувати приблизну дату посіву ти можеш за такою схемою:

ранні (від проростання до стиглості — 80-105 днів);

середньостиглі (від проростання до стиглості — 110-120 днів);

пізньостиглі (від проростання до стиглості — 125-140 днів);

Чим довший термін дозрівання, тим раніше потрібно висаджувати розсаду. Відтак ранні сорти можна сіяти наприкінці березня — початку квітня, середньостиглі — з початку до середини березня, а пізні сорти можна починати сіяти з кінця лютого (однак тримати розсаду в теплому місці).

Зазвичай у південних регіонах розсаду висівають першою, а в північних — з невеликою затримкою. Орієнтуйся на час висадки у відкритий ґрунт, який зазвичай відбувається після останніх заморозків. Від цієї дати відрахуй 60-70 днів, щоб визначити оптимальний час для посіву насіння.

Якщо ти не встиг (-ла) посіяти у визначений час бажаний сорт, потрібно чимшвидше це зробити, адже помідори не мають замерзнути восени. Розрахуй період дозрівання так, щоб вони достигли за теплої температури. Зазвичай на упаковці насіння вказано оптимальні строки дозрівання і дату посіву.

Переглянувши інструкції для окремих сортів та орієнтуючись на стандартні строки висаджування, можна визначити максимально допустимі терміни посіву.

Як обирати насіння помідорів на розсаду

Вибір насіння помідорів на розсаду залежить від кількох чинників: які саме помідори тобі хочеться (на салати, соління, томатну пасту, м’ясисті, соковиті), де вирощуватимуться помідори і як швидко ти хочеш отримати урожай.

До прикладу, ти хочеш чимшвидше отримати урожай, щоб засолити помідори на зиму. Тоді варто вибирати ранньостиглий сорт, невеликої форми, який підходить для соління. Такими, наприклад, є сорти Чіо-чіо-сан, Де Барао чи Ріо Гранде.

До м’ясистих сортів відносять такі: Волове серце, Медовий спас, Цукровий бізон, Корніївський, Монгольський карлик.

На салати найкраще смакуватимуть такі сорти помідорів: Чорний принц, Черрі, Зелений гігант, Дамські пальчики, Груша чорна, Італійські сливки.

На томатну пасту підійдуть такі сорти: Аурія, Корніївський, Мазаріні, Рома. В них усіх мало кісточок і чудова текстура.

Як правильно посіяти розсаду помідорів

Щоб отримати здорову розсаду і щедрий врожай, тобі необхідно правильно посіяти помідори. Для цього підготуй насіння і торф’яні горщики або іншу тару, в яку садитимеш.

Для посіву підходить універсальний ґрунт, тара з отворами, щоб не затримувалась волога. Як тару ти можеш використати пластикові, торф’яні стаканчики або ж навіть пластикові контейнери з дірочками.

Стаканчики наповни землею на трохи більше ніж половину. В кожен стаканчик поклади насіння помідорів, трохи опусти його в землю. Потім засип насіння землею приблизно на 0,5-1 см. Полий стаканчики водою.

Щоб розсада швидше зійшла, накрий тару поліетиленовою плівкою та постав у теплому місці, де досягає сонячне проміння. Перші паростки з’являться за 5-7 днів. Коли паростки будуть усюди, можна знімати плівку, і ставити рослини на підвіконня сонячної сторони дому.

Поливай розсаду помідорів раз на 3-5 днів та досипай ґрунт в міру того, як вони будуть рости. Помідори можна буде пересаджувати в ґрунт, коли розсаді буде два місяці, а температура землі прогріється до 10°C.

Раніше ми розповідали, коли сіяти перець на розсаду — поради для гарного врожаю.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!