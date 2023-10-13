Чтобы урожай был даже несмотря на зимние морозы: чем обработать чеснок перед посадкой осенью

Кажется, что с окончанием лета садоводы и огородники могут отдохнуть. Но некоторые начинают готовить культуры для роста зимой.

К примеру, сажают озимый чеснок. Он сам по себе требователен, урожай может испортиться при многих условиях.

Поэтому нужно знать, чем обработать чеснок перед посадкой на зиму, чтобы он не испортился.

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Обработка чеснока перед посадкой на зиму

Чеснок подвержен многим заболеваниям, например шейной или бактериальной гнили, ложной мучнистой росе или пероноспорозу, также может появляться ржавчина на чесноке или фузариоз чеснока.

Чтобы этого не произошло, нужно обработать посадочный материал.

Можно замочить чеснок на полчаса в соляном растворе в пропорции 2 ст. л. соли на 1 л воды.

Другой вариант — замочить чеснок на три-четыре часа в растворе медного купороса в пропорции 10 г купороса на 1 л воды.

Также можно замочить посадочный материал на три-четыре часа в растворе марганцовки в пропорции нескольких кристалликов марганца на 5 л воды.

Подготовка к посадке озимого чеснока осенью

Очень важно качество почвы при посадке чеснока. Ведь от него зависит качество урожая. Озимый чеснок высаживают за 25-35 дней до похолодания.

Лучшие предшественники в почве для чеснока — огурцы, тыква, кабачки, капуста, бобовые и зеленые культуры.

Нельзя выращивать чеснок на участках, где росли лук и чеснок, раньше чем через три-четыре года. Если посадить чеснок после картофеля и помидоров, это может способствовать поражению чеснока фузариозом и нематодой.

Землю под чеснок также следует обработать раствором медного купороса: 1 ст. л. на 10 л воды — 1 л раствора на 1 кв. м грядки.

Посадить чеснок нужно на глубину 12 см, затем укрыть торфом или опилками.

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