Самое важное впереди! Как хранить чеснок и что делать с ним после выкапывания

Чтобы собрать и сохранить удачный урожай чеснока на зиму, необходимо знать несколько важных правил. Когда его собирать и как понять, что чеснок готов к выкапыванию?

Читай в нашем материале, что делать с чесноком после выкапывания из грядки, как хранить чеснок – главные советы для ответственных огородников.

Как понять, что чеснок готов к выкапыванию

Урожай чеснока можно начинать собирать и высушивать, когда он имеет следующие признаки:

Сейчас также смотрят

Опавшая и сухая ботва.

Нижние листья начали желтеть.

Наружная пленка имеет характерную окраску сорта чеснока.

В сортах, имеющих стрелки, они выравниваются.

Зубчики чеснока можно без труда отделить.

Чаще всего выкапывание чеснока начинают в конце июля — начале августа. Если головки начали трескаться, выкапывать чеснок нужно срочно. Не выкопанный вовремя урожай может начать прорастать заново.

Если чеснок задолго находится в земле, это негативно сказывается на его сроках хранения. Он может не долежать даже до зимы. Поэтому следить за грядками чеснока нужно активнее уже с июля.

Чтобы убедиться в спелости чеснока, выкопай несколько штук и проверь по всем критериям, описанным выше. После выкапывания наступает важнейший этап — высушивание и подготовка урожая к зимовке.

Что делать с чесноком после выкапывания из грядки: как хранить чеснок зимой

После выкапывания чеснока его нужно правильно просушить. Лучше всего делать это на свежем воздухе. Разложи чеснок на ткани или на столе на солнце. Выдержи 5-8 часов. После этого перебери его.

Затем чеснок можно относить в помещение. Там его нужно разложить ровным слоем и сушить еще две недели. Чеснок переворачивай каждый день, чтобы он равномерно высыхал. Если есть возможность, суши чеснок в теплице, в которой циркулирует воздух.

Через две недели сушки срежь корни и стебель. От стебля оставь 8-10 см. Высушенный чеснок можно хранить многими способами: связанный пучками, в стерилизованных банках, мешках или ящиках (дно посыпь солью), в холодильнике или луковой шелухе.

Для хранения в ящиках следует пересыпать чеснок солью, это предохраняет его от появления грибковых заболеваний, плесени и гниения.

Раньше мы рассказывали, когда выкапывать чеснок и как это правильно делать.

А еще у Вікон есть свой Telegram-канал. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!

А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.

Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя.