Когда выкапывать чеснок: правила уборки летнего и озимого растения

Чеснок — растение, которое не сильно нуждается в постоянном уходе. Но уже в июле огородники начинают собирать озимый чеснок. Когда именно это правильно делать и как хранить чеснок в домашних условиях — читай в материале.
Дачники собирают урожай чеснока в июле (в середине месяца). Но важно делать это правильно и не слишком рано. Ведь если ты сделаешь это раньше срока, чеснок будет мягким. А если опоздаешь — то овощ не сможет долго хранится.
Важно знать, что сроки созревания озимого чеснока зависят еще и от сортовых особенностей, климатических условий в регионе.
Озимый чеснок начинают копать в середине июля. Например, раннеспелые сорта начинают убирать через 85–95 дней после появления всходов, позднеспелые готовы к уборке через 100–110 дней.
Летний чеснок, который садят весной, созревает в августе. Так как стрелок у ярового чеснока нет, время копки определяют по листьям, когда они желтеют. Для того чтобы точно знать, хорош чеснок или нет, садоводы выкапывают 2-3 головки чеснока и смотрят на то, дозрел он или нет.
После того как ты высушил (-а) чеснок, его нужно осмотреть и отсортировать. Поврежденные головки или зараженные нужно удалить. Если чеснок до этого уже некоторое время хранился, нужно обратить внимание, не начал ли он прорастать. Если это уже случилось, избавься от него.
Чеснок нужно хранить головками или зубчиками. Но если ты хочешь хранить овощ в очищенном виде, можно положить его в растительное масло. Таким образом чеснок можно держать в банке несколько месяцев. Для этого помой чеснок и помести в стеклянную банку с маслом. Плотно закрой крышкой и убери в погреб.
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