Когда выкапывать чеснок: правила уборки летнего и озимого растения

Чеснок — растение, которое не сильно нуждается в постоянном уходе. Но уже в июле огородники начинают собирать озимый чеснок. Когда именно это правильно делать и как хранить чеснок в домашних условиях — читай в материале.

Когда выкапывать озимый чеснок

Дачники собирают урожай чеснока в июле (в середине месяца). Но важно делать это правильно и не слишком рано. Ведь если ты сделаешь это раньше срока, чеснок будет мягким. А если опоздаешь — то овощ не сможет долго хранится.

Когда убирать чеснок: лучшие сроки

Важно знать, что сроки созревания озимого чеснока зависят еще и от сортовых особенностей, климатических условий в регионе.

Сейчас также смотрят

Озимый чеснок начинают копать в середине июля. Например, раннеспелые сорта начинают убирать через 85–95 дней после появления всходов, позднеспелые готовы к уборке через 100–110 дней.

Когда выкапывать летний чеснок 2023

Летний чеснок, который садят весной, созревает в августе. Так как стрелок у ярового чеснока нет, время копки определяют по листьям, когда они желтеют. Для того чтобы точно знать, хорош чеснок или нет, садоводы выкапывают 2-3 головки чеснока и смотрят на то, дозрел он или нет.

Как выглядит созревший летний чеснок

ботва желтеет, начинает клониться к земле;

корневая шейка высыхает;

головки становятся крепкими;

дольки отделяются и легко очищаются от шелухи;

чешуя на головках становится фиолетового цвета.

Как правильно выкапывать чеснок

За 10 дней до уборки от луковиц нужно частично отгребать землю. Уборку чеснока необходимо проводить в сухую и солнечную погоду. Головки необходимо подкапывать вилами или лопатой вместе со стеблями и листьями. При этом важно аккуратно очищать их от земли и укладывать тонким слоем на просушку на нежаркое солнце. Для просушивания чеснок можно связать в пучки и подвязать на солнце. Через несколько недель стебли и корешки нужно отрезать.

Как подготовить чеснок к хранению

После того как ты высушил (-а) чеснок, его нужно осмотреть и отсортировать. Поврежденные головки или зараженные нужно удалить. Если чеснок до этого уже некоторое время хранился, нужно обратить внимание, не начал ли он прорастать. Если это уже случилось, избавься от него.

Как хранить чеснок: основные правила

Чеснок нужно хранить головками или зубчиками. Но если ты хочешь хранить овощ в очищенном виде, можно положить его в растительное масло. Таким образом чеснок можно держать в банке несколько месяцев. Для этого помой чеснок и помести в стеклянную банку с маслом. Плотно закрой крышкой и убери в погреб.

Ранее мы рассказывали, чем удобрять пионы, чтобы хорошо росли.

А еще у Вікон есть свой Telegram-канал. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!