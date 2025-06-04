Как часто поливать чеснок: чтобы избежать гнили и пересыхания

Фото Pixabay Чеснок — одна из самых популярных и полезных культур на украинских огородах. Его используют не только как пряность, но и как природный антибиотик. Однако вырастить крупный, сочный чеснок — задача не из самых легких. Один из ключевых факторов успеха — правильный полив. Чрезмерная влага может привести к загниванию головок, а недостаток — к мелкому и сухому урожаю. Читай, сколько раз в неделю поливать чеснок, когда прекращать увлажнение и как избежать загнивания — в нашем материале. Как часто можно поливать чеснок Сколько раз в неделю поливать чеснок Полив зависит от фазы роста, погоды и типа почвы.Весна — начало активного роста: Поливай 1-2 раза в неделю, если нет дождей. Избегай застоя воды — чеснок не любит “болотную почву”. Май-июнь — формирование головки: В этот период растение больше нуждается влаге. 2 раза в неделю, по 10–12 литров на 1 м2. Июль — созревание: За 2–3 недели до уборки урожая полив прекращают полностью. Это дает время головкам “созреть” и избежать чрезмерной влажности в почве. Читать по теме Как правильно обрывать стрелки на чесноке — для хорошего урожая и здорового растения Рассказываем, когда и как правильно обрезать стрелки чеснока для обильного урожая. Когда прекращать увлажнение Увлажнение чеснока обычно прекращают в конце июня — начале июля, в зависимости от сорта и климатических условий региона. Признаком того, что чеснок больше не нуждается в поливе, является желтение кончиков листьев и полегание стеблей. В этот период растение завершает вегетацию, и избыток влаги может только навредить. Оптимально прекратить полив за 18–20 дней до планируемого уборки урожая, чтобы у головок было время укрепиться и подсохнуть в почве. Как избежать загнивания головок Правильный дренаж: если почва тяжелая, добавь песок. Не поливай часто: лучше реже, но обильно. Избегай полива в жару: лучше утром или вечером. Обработка перед посадкой: обеззараживай зубчики в слабом растворе марганцовки. Мульча: сохраняет влагу и защищает от перегрева — солома, опилки, скошенная трава. Правильный режим полива — залог того, что ты соберешь крепкие, здоровые и ароматные головки чеснока, которые будут долго сохраняться и радовать вкусом. Наблюдай за растениями, ориентируйся на погодные условия и потребности культуры — и природа щедро отблагодарит тебя за заботу. А еще для наших читателей материал с советами чем подкормить чеснок, когда он желтеет и объяснением почему так происходит. А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя. Если увидели ошибку, выделите её, пожалуйста, и нажмите Ctrl + Enter